Обмисля се среща между Тръмп и Урсула фон дер Лайен в Рим

Г оворителката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е възможно да има среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, докато той е в Рим за погребението на папа Франциск, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Обмисляме възможността за среща, въпреки че за момента няма нищо потвърдено", заяви говорителката Паула Пиньо.

Ursula Von der Leyen is hoping for a meeting with Donald Trump at the pope’s funeral.https://t.co/7YL9ruSly0