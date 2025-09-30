България

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Тренировката се извършва с цел проверка на състоянието на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението

30 септември 2025, 06:39
Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Н ационалната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч. на 1 октомври, сряда, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч. Това се съобщава на сайта на системата.

Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в:

  1. София,
  2. Бургас,
  3. Варна,
  4. Кърджали,
  5. Монтана,
  6. Пазарджик,
  7. Плевен,
  8. Пловдив,
  9. Русе,
  10. Смолян,
  11. Враца,
  12. Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите:

Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информират от МВР. Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавят от МВР.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
