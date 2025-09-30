Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Н ационалната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч. на 1 октомври, сряда, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч. Това се съобщава на сайта на системата.
Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в:
- София,
- Бургас,
- Варна,
- Кърджали,
- Монтана,
- Пазарджик,
- Плевен,
- Пловдив,
- Русе,
- Смолян,
- Враца,
- Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите:
Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информират от МВР. Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.
Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавят от МВР.