Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

И ран е изправен в понеделник пред 48-часов ултиматум на президента Доналд Тръмп - да отвори Ормузкия проток или да понесе мащабни американски удари срещу електроцентралите си. Крайният срок изтича в 23:44 ч. по Гринуич - рано сутринта във вторник в Иран.

Тръмп заплаши в събота да „заличи" иранските електроцентрали, ако Техеран не прекрати частичната си блокада на Ормузкия проток - теснината, през която преминава една пета от световния петрол.

Иранското военно командване отговори предизвикателно: ако заплахата бъде изпълнена, протокът ще бъде „напълно затворен и няма да бъде отворен отново, докато унищожените електроцентрали не бъдат възстановени", процес, който може да отнеме години.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че жизненоважната инфраструктура в целия регион ще „бъде необратимо унищожена," а енергийният министър заяви, че американско-израелските удари вече са нанесли „тежки щети" на водната и енергийната инфраструктура на Иран.

Тръмп е под политически натиск заради нарастващите цени на горивата - резултат от иранските опити за отмъщение в Залива. Той е предлагал различни срокове и цели, казвайки в петък, че обмисля „свиването" на операцията, ден преди заплахата срещу електроцентралите. Израелският министър-председател Нетаняху от своя страна говори за дългосрочна кампания, а военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин предупреди: „Изправени сме пред още седмици на боеве срещу Иран и „Хизбула"."

В Ливан израелските сили унищожиха ключов мост над река Литани, 30 километра северно от границата, в знак на подготовка за наземна кампания. Ливанският президент Жозеф Аун нарече ударите „прелюдия към наземна инвазия", а министър-председателят Наваф Салам обвини „Хизбула", заявявайки: „Тази война ни беше наложена." Повече от 1 000 души са загинали в Ливан, а над един милион са разселени. Началникът на израелската армия Еял Замир предупреди, че „операцията срещу „Хизбула" тепърва е започнала."

Иранските ракети в събота успяха да паднат в два израелски града, включително Димона - близо до израелското ядрено съоръжение. Десетки бяха ранени. Иран заяви, че ударът е в отговор на израелски удар по ядреното му съоръжение в Натанц, но израелската армия заяви, че „не е наясно с удар." Нетаняху се закле да преследва „лично" висши командири на Революционната гвардия, докато инспектираше щетите на място. В Иран са загинали най-малко 3 230 души от началото на войната, включително 1 406 цивилни, според базираната в САЩ агенция за новини на активисти за правата на човека.

Цените на петрола отново се повишиха в понеделник, като американският еталонен суров петрол за кратко докосна границата от 100 долара за барел. Иранският парламент обмисля налагане на такси за корабоплаването през Ормузкия проток, а ръководителят на „ТоталЕнерджис" Патрик Пуяне предупреди: „Ако конфликтът продължи повече от шест месеца, всички икономики по света ще пострадат.