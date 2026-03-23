Свят

Петролът скача, напрежението ескалира: Ултиматумът на Тръмп към Иран изтича

Отговорът на Техеран не закъсня: "Ще затворим напълно Ормузкия проток, ако президентът на САЩ изпълни заплахите си"

23 март 2026, 07:17
Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс
Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси
Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица
Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове
Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война
Киодо: Иран е готов да пропусне японски кораби през Ормузкия проток
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
САЩ обмислят "постепенно ограничаване" на операцията в Близкия изток

И ран е изправен в понеделник пред 48-часов ултиматум на президента Доналд Тръмп - да отвори Ормузкия проток или да понесе мащабни американски удари срещу електроцентралите си. Крайният срок изтича в 23:44 ч. по Гринуич - рано сутринта във вторник в Иран.

Тръмп заплаши в събота да „заличи" иранските електроцентрали, ако Техеран не прекрати частичната си блокада на Ормузкия проток - теснината, през която преминава една пета от световния петрол.

Иранското военно командване отговори предизвикателно: ако заплахата бъде изпълнена, протокът ще бъде „напълно затворен и няма да бъде отворен отново, докато унищожените електроцентрали не бъдат възстановени", процес, който може да отнеме години.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф предупреди, че жизненоважната инфраструктура в целия регион ще „бъде необратимо унищожена," а енергийният министър заяви, че американско-израелските удари вече са нанесли „тежки щети" на водната и енергийната инфраструктура на Иран.

Тръмп е под политически натиск заради нарастващите цени на горивата - резултат от иранските опити за отмъщение в Залива. Той е предлагал различни срокове и цели, казвайки в петък, че обмисля „свиването" на операцията, ден преди заплахата срещу електроцентралите. Израелският министър-председател Нетаняху от своя страна говори за дългосрочна кампания, а военният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин предупреди: „Изправени сме пред още седмици на боеве срещу Иран и „Хизбула"."

В Ливан израелските сили унищожиха ключов мост над река Литани, 30 километра северно от границата, в знак на подготовка за наземна кампания. Ливанският президент Жозеф Аун нарече ударите „прелюдия към наземна инвазия", а министър-председателят Наваф Салам обвини „Хизбула", заявявайки: „Тази война ни беше наложена." Повече от 1 000 души са загинали в Ливан, а над един милион са разселени. Началникът на израелската армия Еял Замир предупреди, че „операцията срещу „Хизбула" тепърва е започнала."

Иранските ракети в събота успяха да паднат в два израелски града, включително Димона - близо до израелското ядрено съоръжение. Десетки бяха ранени. Иран заяви, че ударът е в отговор на израелски удар по ядреното му съоръжение в Натанц, но израелската армия заяви, че „не е наясно с удар." Нетаняху се закле да преследва „лично" висши командири на Революционната гвардия, докато инспектираше щетите на място. В Иран са загинали най-малко 3 230 души от началото на войната, включително 1 406 цивилни, според базираната в САЩ агенция за новини на активисти за правата на човека.

Цените на петрола отново се повишиха в понеделник, като американският еталонен суров петрол за кратко докосна границата от 100 долара за барел. Иранският парламент обмисля налагане на такси за корабоплаването през Ормузкия проток, а ръководителят на „ТоталЕнерджис" Патрик Пуяне предупреди: „Ако конфликтът продължи повече от шест месеца, всички икономики по света ще пострадат.

Източник: БГНЕС    
Тръмп САЩ Иран ултиматум Ормузкия проток
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Технологии Преди 2 минути

Малена Замфирова

България Преди 16 минути

България Преди 1 час

Технологии Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 9 часа

Божидар Саръбоюков

Любопитно Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

България Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

