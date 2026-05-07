МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

М инистерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво в България.

Програмите са разработени в изпълнение на Националния план за борба с рака и поставят началото на системен, организиран и проследим подход за ранно откриване на онкологични заболявания – нещо, което до момента липсваше в страната.

След установени организационни и финансови проблеми при подготовката на предходните скринингови дейности, Министерството на здравеопазването предприе действия за изграждане на реални национални програми, основани на европейските стандарти и съвременните препоръки за профилактика и ранна диагностика.

Програмата за рак на маточната шийка ще обхваща жени на възраст между 25 и 65 години, независимо от здравноосигурителния им статус. Предвижда се използването на високопрецизен HPV тест, който позволява откриване на предракови изменения години преди развитието на заболяването. Това е изключително важно, тъй като България е една от едва трите държави в ЕС без устойчив организиран скрининг за рак на маточната шийка, а смъртността у нас е над два пъти по-висока от средната за Европейския съюз.

Програмата за рак на дебелото черво ще бъде насочена към мъже и жени между 45 и 75 години. Скринингът ще се извършва чрез съвременен количествен FIT тест за окултна кръв, който може да бъде направен в домашни условия. Данните показват, че над 50% от случаите в България се откриват в късен стадий, а едва 8–10% се диагностицират чрез профилактика или ранен скрининг.

И двете програми предвиждат организиран национален подход, електронна проследимост чрез НЗИС, информационни кампании, стандартизирани алгоритми, контрол на качеството и участие на общопрактикуващи лекари, специалисти и лаборатории. Част от изследванията ще могат да се извършват чрез домашно пробовземане, с цел по-лесен достъп и по-висок обхват на населението.

За 2026 г. е планирано минимум 70 000 жени да бъдат обхванати от скрининга за рак на маточната шийка, а минимум 160 000 души – от програмата за рак на дебелото черво.

Министерството на здравеопазването подчертава, че ранната диагностика е една от най-ефективните мерки в борбата с онкологичните заболявания. Според данните, цитирани в програмите, преживяемостта при ранно откриване достига до 90%, докато при късно диагностициране спада многократно.

С публикуването на двете програми България прави важна крачка към изграждането на устойчив, модерен и реално работещ модел за профилактика и ранно откриване на рак.