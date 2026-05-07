България

Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията

7 май 2026, 17:44
Кой е Георги Генчев Пеев - номиниран за министър на транспорта и съобщенията
Източник: Прогресивна България

З а министър на транспорта и съобщенията е номиниран Георги Генчев Пеев.

Георги Пеев е експерт с над 20-годишен доказан опит в сферата на гражданското въздухоплаване, стратегическото управление и международното сътрудничество.

От 2014 г. той е генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Под негово ръководство предприятието постига високи стандарти в безопасността и ефективността на аеронавигационното обслужване, утвърждавайки водещата роля на България в регионален и европейски план.

Георги Пеев представлява страната ни в най-високите нива на управление на европейското въздушно пространство. Той е член на Временния съвет (Provisional Council) на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL) и на Управителния съвет на съвместното предприятие SESAR 3 JU – ключов орган за иновациите в единното европейско небе. Член е на Изпълнителния комитет на европейския офис на Организацията на гражданските доставчици на аеронавигационно обслужване (CANSO) и участва активно в управлението на Функционалния блок въздушно пространство „Дунав“ (DANUBEFAB).

Професионалната му кариера в ДП РВД започва през 2002 г. като ръководител полети, преминавайки през позициите на инструктор, началник отдел и директор на дирекция „Управление на въздушното движение“.

Георги Пеев е магистър-инженер по специалност „Експлоатация на електронно-приборна авиационна техника (Ръководител полети)“ от Техническия университет – София. Специализирал е в Института за аеронавигационно обслужване на EUROCONTROL и в Германското ръководство на въздушното движение (DFS).

Владее свободно английски език. Семеен, с едно дете.

Георги Пеев Министър на транспорта и съобщенията Гражданско въздухоплаване ДП РВД Генерален директор EUROCONTROL SESAR 3 JU Ръководител полети Аеронавигационно обслужване Международно сътрудничество
Последвайте ни
Инцидент в

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Кабинетът

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 23 минути

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 1 час

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Любопитно Преди 2 часа

Симона за пътя от детската мечта до голямата сцена, битката с хейта, етикетите в музиката и вълнението пред най-голямото ѝ изпитание в “Като две капки вода”

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 2 часа

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 2 часа

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 2 часа

Димитров владее английски, немски и руски език

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 2 часа

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е номинацията на ПБ за министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването -„Прогресивна България“ обяви ключова номинация

България Преди 2 часа

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

България Преди 2 часа

Президентът Илияна Йотова ще присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 2 часа

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - номиниран за министър на образованието и науката

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - номиниран за министър на образованието и науката

България Преди 2 часа

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - номинирана за министър на труда и социалната политика

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - номинирана за министър на труда и социалната политика

България Преди 2 часа

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е Николай Найденов - номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Кой е Николай Найденов - номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 2 часа

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

България Преди 2 часа

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

България Преди 2 часа

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

България Преди 2 часа

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Михаела Маринова на 28: Талантът с голямо сърце и още по-голям глас

Edna.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Двукратният шампион Иван Басо обеща пак да дойде в България

Gong.bg

Вижте как биячът Чуамени напусна базата на Реал Мадрид (видео)

Gong.bg

Кола блъсна двама души до банкомат в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Nova.bg