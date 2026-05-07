"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

А рх. Иван Шишков е предложен за министър на регионалното развитие и благоустройството от „Прогресивна България“.

Кой е Иван Шишков (биография)

Арх. Иван Шишков, на 62 години, е посочен като кандидат за министър на регионалното развитие и благоустройството от политическата формация „Прогресивна България“. Решението идва на фона на представяне на експертни имена в бъдещ управленски екип.

Шишков е добре познато име в сферата на архитектурата, градоустройството и държавното управление. Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво.

Образование и професионален път

Арх. Иван Шишков завършва висшето си образование във Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС), днес Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, където придобива магистърска степен по специалност „Архитектура“.

Средното си образование получава в Техникума по строителство „Христо Ботев“ в София със специалност „Строителен техник“.

Управленски и административен опит

В професионалната си кариера арх. Шишков има 24-годишен стаж като главен архитект на община Драгоман, както и на районите „Банкя“ и „Триадица“ към Столична община. През годините той участва в редица устройствени и инфраструктурни проекти, свързани с градското развитие и планиране.

В периода 2022 – 2023 г. заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е работил като заместник-министър и съветник в същото министерство, като е участвал в управлението на ключови политики в сектора.

В момента арх. Шишков работи като архитект-проектант на свободна практика, като прилага натрупания си опит в реализацията на различни проекти в областта на архитектурата и устройственото планиране.

Личен живот

Арх. Иван Шишков е семеен.