Кой е Пламен Абровски - номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

7 май 2026, 17:49
Източник: Прогресивна България

„Прогресивна България“ посочи Пламен Николаев Абровски за свой кандидат за министър на земеделието и храните, съобщиха от политическата формация. Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Пламен Абровски е специалист с утвърден опит в управлението на аграрни политики на национално и европейско ниво, с фокус върху стратегическото развитие на земеделския сектор и механизмите за подпомагане на производителите.

В периода 2021 – 2022 г. той е народен представител и председател на Комисията по земеделие, храни и гори в 46-ото и 47-ото Народно събрание. В рамките на парламентарната си дейност участва в законодателни инициативи, свързани с аграрната политика и управлението на земеделските ресурси.

Преди това Абровски е съветник на министъра на земеделието по въпросите на европейското финансиране и международното сътрудничество. Заема и поста председател на Управителния съвет на Североизточното държавно горско предприятие (СИДП).

Международният му опит включва петгодишен дипломатически мандат в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел (2010 – 2015 г.). Там той участва като основен преговарящ от българска страна по законодателния пакет за Общата селскостопанска политика за периода 2014–2020 г.

Професионалният му път включва още позиции като главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации, както и юридическа практика в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Пламен Абровски е магистър по „Право“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Притежава експертиза в административното и търговското право, както и в прилагането на държавните помощи в земеделието. Специализирал е в защитата на бенефициенти по европейски програми и в изготвянето на стратегически анализи за аграрния сектор.

Владее английски език и ползва руски. Той е семеен, с две деца.

