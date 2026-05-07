България

Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

7 май 2026, 17:39
Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация
Иван Василев   
Източник: БТА

И ван Василев е предложението за министър на иновациите и дигиталната трансформация в проектокабинета на „Прогресивна България“. Неговата биография съчетава солиден административен опит на общинско и държавно ниво с дългогодишна експертиза в ИТ сектора, финансовия анализ и управлението на стартъп екосистеми.

Образование и ранна кариера

Иван Василев притежава академична подготовка, тясно свързана с икономиката и управлението на иновациите:

Висше образование: Завършва магистърска степен по „Финанси“ и бакалавърска степен по „Икономика“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Специализации: Придобива дълбок практически опит в разработването на софтуерни продукти, внедряването на изкуствен интелект (AI) и блокчейн технологиите.

Преди да заеме високи публични длъжности, Василев работи активно в частния сектор. Той е бил член на Управителния съвет на първата българска децентрализирана автономна организация — Кооперация „Комрад Кооператив“.

Като директор „Политики и стратегии“ и член на Управителния съвет на Българската стартъп асоциация (BESCO), той участва активно в създаването на политики за модернизация на българската икономика. Василев е съавтор на ключови промени в Търговския закон, свързани с въвеждането на новия вид „Дружество с променлив капитал“ (ДПК), както и на законодателни инициативи за привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в технологичния сектор.

Административен и политически опит

Въпреки силната си връзка с предприемаческите среди, Иван Василев притежава и сериозен административен опит в държавните и общинските структури:

Администрация на президента: В периода 2012 – 2015 г. заема поста старши експерт към Секретаря по здравеопазване, образование и наука в Администрацията на президента на Република България.

Столична община (2023 – 2025 г.): През декември 2023 г. е назначен за заместник-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община. По време на мандата си той се фокусира върху строгата финансова дисциплина и дигитализацията на общинските услуги. Под негово ръководство СО пуска проекти за актуализация на местните такси с цел насърчаване на електронните услуги (предлагайки 10% отстъпка за услуги през Портала за електронно управление). Василев напуска поста си в края на юли 2025 г.

Участие в „Прогресивна България“ през 2026 година

През март 2026 г. Иван Василев се присъединява към икономическия екип на новосъздадената партия „Прогресивна България“. Неговата номинация за вицепремиер и министър на електронното управление е пряко свързана с приоритета на партията за цялостна дигитализация на държавната администрация, съкращаване на бюрократичните процедури за гражданите и бизнеса и внедряване на съвременни технологии в държавното управление.

Владее отлично английски език и ползва немски и руски език.

Електронно управление Заместник министър-председател Прогресивна България ИТ сектор Стартъп екосистеми Дигитализация Финансов анализ Столична община Изкуствен интелект Законодателни инициативи
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Радев" е готов: Вижте пълния списък и биографии на министрите и кои са големите изненади

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

От изтребителя и „Дондуков“ 2 до Министерски съвет: Кой е Румен Радев - кандидатът за премиер

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 23 минути

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Рустем Умеров

Рустем Умеров пристигна в САЩ за среща с пратеника на Тръмп

Свят Преди 42 минути

Очаква се Умеров да се срещне в Маями със специалния пратеник на американкия президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

МЗ предлага две национални програми за скрининг на рак

България Преди 1 час

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Пламен Абровски е номиниран за министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Илин Димитров

Д-р Илин Димитров е номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Димитров владее английски, немски и руски език

За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова

За министър на околната среда и водите - Росица Атанасова Карамфилова - Благова

България Преди 1 час

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев

България Преди 1 час

<p>Бивш регионален министър отново е номиниран за поста - Иван Шишков</p>

"Прогресивна България" предлага арх. Иван Шишков за регионален министър

България Преди 1 час

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Министър на образованието и науката – проф. Георги Александров Вълчев

Министър на образованието и науката – проф. Георги Александров Вълчев

България Преди 1 час

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Николай Найденов е номиниран за министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

„Прогресивна България“ номинира Велислава Петрова-Чамова за министър на външните работи

България Преди 1 час

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е номиниран за министър на отбраната

България Преди 1 час

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

Кой е Иво Христов Петков, номиниран за вицепремиер

България Преди 1 час

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е предложен за вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 1 час

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Атанас Пеканов

„Прогресивна България“ номинира Атанас Пеканов за вицепремиер

България Преди 1 час

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Финалистите в Hell’s Kitchen стават ясни тази вечер

Edna.bg

Симона: Да бъдеш себе си в свят, пълен с етикет

Edna.bg

Нов удар по Реал Мадрид - основен играч прекратява кариерата си на 30 години?

Gong.bg

От Левски разкриха как ще премине "Синята фиеста" преди награждаването

Gong.bg

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

Nova.bg

Първият мандат – изпълнен: Кандидат-премиерът Румен Радев представи проектокабинета

Nova.bg