Технологичният експерт Иван Василев е номиниран за министър на иновациите и дигиталната трансформация

И ван Василев е предложението за министър на иновациите и дигиталната трансформация в проектокабинета на „Прогресивна България“. Неговата биография съчетава солиден административен опит на общинско и държавно ниво с дългогодишна експертиза в ИТ сектора, финансовия анализ и управлението на стартъп екосистеми.

Образование и ранна кариера

Иван Василев притежава академична подготовка, тясно свързана с икономиката и управлението на иновациите:

Висше образование: Завършва магистърска степен по „Финанси“ и бакалавърска степен по „Икономика“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Специализации: Придобива дълбок практически опит в разработването на софтуерни продукти, внедряването на изкуствен интелект (AI) и блокчейн технологиите.

Преди да заеме високи публични длъжности, Василев работи активно в частния сектор. Той е бил член на Управителния съвет на първата българска децентрализирана автономна организация — Кооперация „Комрад Кооператив“.

Като директор „Политики и стратегии“ и член на Управителния съвет на Българската стартъп асоциация (BESCO), той участва активно в създаването на политики за модернизация на българската икономика. Василев е съавтор на ключови промени в Търговския закон, свързани с въвеждането на новия вид „Дружество с променлив капитал“ (ДПК), както и на законодателни инициативи за привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в технологичния сектор.

Административен и политически опит

Въпреки силната си връзка с предприемаческите среди, Иван Василев притежава и сериозен административен опит в държавните и общинските структури:

Администрация на президента: В периода 2012 – 2015 г. заема поста старши експерт към Секретаря по здравеопазване, образование и наука в Администрацията на президента на Република България.

Столична община (2023 – 2025 г.): През декември 2023 г. е назначен за заместник-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ на Столична община. По време на мандата си той се фокусира върху строгата финансова дисциплина и дигитализацията на общинските услуги. Под негово ръководство СО пуска проекти за актуализация на местните такси с цел насърчаване на електронните услуги (предлагайки 10% отстъпка за услуги през Портала за електронно управление). Василев напуска поста си в края на юли 2025 г.

Участие в „Прогресивна България“ през 2026 година

През март 2026 г. Иван Василев се присъединява към икономическия екип на новосъздадената партия „Прогресивна България“. Неговата номинация за вицепремиер и министър на електронното управление е пряко свързана с приоритета на партията за цялостна дигитализация на държавната администрация, съкращаване на бюрократичните процедури за гражданите и бизнеса и внедряване на съвременни технологии в държавното управление.

Владее отлично английски език и ползва немски и руски език.