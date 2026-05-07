7 май 2026, 17:48
Д-р Илин Димитров е номиниран за министър на туризма от „Прогресивна България“
Илин Димитров   
Източник: Президентство на Р България

„Прогресивна България“ е предложила д-р Илин Димитров за министър на туризма, съобщиха от политическата формация.

  • Кой е Илин Димитров (биография)

Д-р Илин Димитров е на 42 години и е добре познат експерт в сферата на туризма, академичната общност и държавното управление. Той вече е заемал поста министър на туризма в две служебни правителства в периода 2022 – 2023 г.

  • Опит

В своята професионална биография Димитров е бил народен представител в 47-ото Народно събрание, където е избран и за председател на Комисията по туризъм. От 2020 до 2022 г. оглавява Варненската туристическа камара, като работи по инициативи, свързани с развитието на регионалната икономика и туристическия сектор.

В момента той е преподавател в Икономически университет – Варна, където съчетава академичната си дейност с експертиза в управлението и икономическите политики.

  • Образование

Образованието на д-р Илин Димитров включва завършени специалности в Колежа по туризъм – Варна, Висшето училище по мениджмънт и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, в областите „Маркетинг и мениджмънт“ и „Стопанско управление“, както и магистратура по „Фирмен мениджмънт и контролинг“. Той е защитил и образователна и научна степен „доктор“ по туризъм в Икономически университет – Варна.

Димитров владее английски, немски и руски език.

  • Семейно положение

Женен е и има две деца.

Държавно управление Илин Димитров Министър на туризма Прогресивна България Експерт по туризъм Народен представител Комисия по туризъм Варненска туристическа камара Доктор по туризъм
