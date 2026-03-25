Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Историята започва преди 250 милиона години с един древен океан

25 март 2026, 15:02
Истината защо Близкия изток има толкова много петрол
Източник: iStock/GettyImages

П рез 1908 г. в Близкия изток за първи път е открит петрол, когато в Масджид Сюлейман (югозападен Иран, тогавашна Персия) изригва фонтан с височина 24 метра. За пореден път „люлката на човешката цивилизация“ е напът да промени историята. Но ако оставим настрана политиката и човешките слабости, произходът на тази силно желана „геоложка течност“ има много по-дълбока история.

Нови петролни залежи открити в Иран

Близкият изток е богат на изкопаеми горива, защото преди около 250 до 50 милиона години регионът е бил дом на гигантско море, известно като океана Тетис. Разположено между древните континенти Гондвана и Лавразия, това тяло от тропически води е гъмжало от живот – планктон, коралови рифове, риби, главоноги и морски влечуги като ихтиозаврите.

Когато тектоничните плочи се изместват, Африканската и Арабската плоча постепенно се сблъскват с Евразийската. Този сблъсък на „бавни обороти“ кара океана Тетис да се свие и накрая да се затвори, погребвайки морето и масовото гробище от форми на живот. Днес части от Африка и Евразия – най-вече Персийският залив – лежат именно там, върху тези древни находища.

Колко петрол е останал и ще свърши ли някога?

Противно на популярното вярване, суровият петрол не е просто „изстискан сироп от мъртви динозаври“. Той е продукт на милиони години топлина, налягане и време, действащи върху огромни количества микроскопични водорасли, планктон и други морски организми, погребани под слоеве седименти. Енергията, която тези органични съединения са абсорбирали от Слънцето в продължение на еони, чрез бавен и сложен процес е трансформирана в огромните находища от течни и газообразни въглеводороди, които изгаряме за енергия днес.

МАЕ: Ситуацията в Близкия изток може да доведе до рязък ръст на цените на петрола

Но това е само една част от историята защо в региона се добива толкова много петрол. Близкият изток осигурява около 30% от глобалното производство на петрол и 17% от световното производство на природен газ. Това се движи основно от три държави – Саудитска Арабия, Иран и Ирак – въпреки че много страни в региона имат по-малки дялове от пая.

Всъщност Близкият изток не държи най-големия обем общи петролни ресурси в света. Венецуела притежава най-големите доказани запаси, докато САЩ са най-големият производител на петрол.

Западна Азия обаче разполага с едни от най-богатите запаси, които са лесни за добиване, тъй като са погребани в сравнително плитки утайки. Вземайки предвид този важен фактор, Близкият изток държи малко над 50% от общите оставащи възстановими запаси в света.

Евтиният петрол може да унищожи Европа

Трябва да се вземат предвид и различните форми на петрола. На места като Венецуела огромни резерви са погребани в богатата им геология, но те се описват като „гъсти и лепкави“, което ги прави трудни за извличане и скъпи за преработка. За сравнение, голяма част от петрола в Близкия изток се счита за „лек и сладък“ (light and sweet), което го прави далеч по-привлекателен за световните пазари.

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Не на последно място, геополитиката и историята играят роля за находищата в Близкия изток, които през последните десетилетия станаха почти синоним на петрол. Освен ако не сте живели в пълна изолация от новините през последния век, вероятно имате представа, че това влияние продължава и до днес. Персийският залив, където се фокусира тази геоложка история, остава ключов за големите сътресения в съвременния свят. И нещо ни подсказва, че това няма да се промени скоро.

Източник: iflscience    
Петрол Близък изток Геология на петрола Океан Тетис Иран Производство на петрол Петролни залежи Въглеводороди Изкопаеми горива Геополитика
Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран: Атакувахме с крилати ракети самолетоносач на САЩ

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Иран реагира на новината, че САЩ пращат елитна дивизия

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
8 причини защо кучето ви хърка

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Енергията на бъдещето Преди 11 минути

тест 2

Илюзията за перфектност

Илюзията за перфектност

Любопитно Преди 13 минути

От 5 ринопластики до лична, психологическа криза

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Любопитно Преди 58 минути

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 1 час

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

МС: Към момента няма опасност от недостиг на горива

МС: Към момента няма опасност от недостиг на горива

България Преди 1 час

Андрей Гюров и Трайчо Трайков се срещнаха с представители на Българската петролна и газова асоциация

Правителството одобри финансиране за отбелязването на 150 години от Априлското въстание

Правителството одобри финансиране за отбелязването на 150 години от Априлското въстание

България Преди 1 час

Общият размер на одобрените средства възлиза на 1 345 049 евро

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Любопитно Преди 1 час

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Любопитно Преди 1 час

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любопитно Преди 1 час

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

България Преди 1 час

Според Николай Найденов Агенцията планира и разходва публичния ресурс неправилно

.

Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Свят Преди 1 час

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Любопитно Преди 1 час

Вижте как 3 легендарни визии промениха света: Шанел погреба корсета с малката черна рокля, Даяна отмъсти на Чарлз с най-дръзкия си тоалет, а Лагерфелд свали 40 кг, за да се превърне в жива икона. История за модата като оръжие, бунт и чиста власт

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 1 час

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

<p>&quot;Държавните&nbsp;облигации на САЩ&nbsp;са напоени с иранска кръв&quot;</p>

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Свят Преди 2 часа

Иранските ръководители, включително Мохамад Багер Галибаф, отричат да се водят преговори със САЩ

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Любопитно Преди 2 часа

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

България Преди 2 часа

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

Всичко от днес

От мрежата

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Славия и Ботев Враца се срещат в Правец

Gong.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Играят се три двубоя от MrBit Втора лига

Gong.bg

Правителството подготвя пакет от мерки и за бизнеса заради цените на горивата

Nova.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg