Истината защо Близкия изток има толкова много петрол

П рез 1908 г. в Близкия изток за първи път е открит петрол, когато в Масджид Сюлейман (югозападен Иран, тогавашна Персия) изригва фонтан с височина 24 метра. За пореден път „люлката на човешката цивилизация“ е напът да промени историята. Но ако оставим настрана политиката и човешките слабости, произходът на тази силно желана „геоложка течност“ има много по-дълбока история.

Близкият изток е богат на изкопаеми горива, защото преди около 250 до 50 милиона години регионът е бил дом на гигантско море, известно като океана Тетис. Разположено между древните континенти Гондвана и Лавразия, това тяло от тропически води е гъмжало от живот – планктон, коралови рифове, риби, главоноги и морски влечуги като ихтиозаврите.

Когато тектоничните плочи се изместват, Африканската и Арабската плоча постепенно се сблъскват с Евразийската. Този сблъсък на „бавни обороти“ кара океана Тетис да се свие и накрая да се затвори, погребвайки морето и масовото гробище от форми на живот. Днес части от Африка и Евразия – най-вече Персийският залив – лежат именно там, върху тези древни находища.

Противно на популярното вярване, суровият петрол не е просто „изстискан сироп от мъртви динозаври“. Той е продукт на милиони години топлина, налягане и време, действащи върху огромни количества микроскопични водорасли, планктон и други морски организми, погребани под слоеве седименти. Енергията, която тези органични съединения са абсорбирали от Слънцето в продължение на еони, чрез бавен и сложен процес е трансформирана в огромните находища от течни и газообразни въглеводороди, които изгаряме за енергия днес.

Но това е само една част от историята защо в региона се добива толкова много петрол. Близкият изток осигурява около 30% от глобалното производство на петрол и 17% от световното производство на природен газ. Това се движи основно от три държави – Саудитска Арабия, Иран и Ирак – въпреки че много страни в региона имат по-малки дялове от пая.

Всъщност Близкият изток не държи най-големия обем общи петролни ресурси в света. Венецуела притежава най-големите доказани запаси, докато САЩ са най-големият производител на петрол.

Западна Азия обаче разполага с едни от най-богатите запаси, които са лесни за добиване, тъй като са погребани в сравнително плитки утайки. Вземайки предвид този важен фактор, Близкият изток държи малко над 50% от общите оставащи възстановими запаси в света.

Трябва да се вземат предвид и различните форми на петрола. На места като Венецуела огромни резерви са погребани в богатата им геология, но те се описват като „гъсти и лепкави“, което ги прави трудни за извличане и скъпи за преработка. За сравнение, голяма част от петрола в Близкия изток се счита за „лек и сладък“ (light and sweet), което го прави далеч по-привлекателен за световните пазари.

Не на последно място, геополитиката и историята играят роля за находищата в Близкия изток, които през последните десетилетия станаха почти синоним на петрол. Освен ако не сте живели в пълна изолация от новините през последния век, вероятно имате представа, че това влияние продължава и до днес. Персийският залив, където се фокусира тази геоложка история, остава ключов за големите сътресения в съвременния свят. И нещо ни подсказва, че това няма да се промени скоро.