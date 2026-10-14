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Петролът поскъпна след новите атаки в Ормузкия пролив, Иран сменя тактиката срещу корабите

Два плавателни съда са били поразени в стратегическия морски маршрут. Напрежението около Иран и атаките на хутите срещу Саудитска Арабия засилват опасенията за доставките

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 09:37
Петролът поскъпна след новите атаки в Ормузкия пролив, Иран сменя тактиката срещу корабите
Източник: iStock Photos

Ц ените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като два кораба бяха атакувани в Ормузкия пролив, а ирански представители заявиха пред "Ройтерс", че Техеран е започнал да използва нови тактики срещу плавателни съдове, преминаващи през стратегическия морски маршрут.

Към 09:20 ч. българско време фючърсите на сорта „Брент“ поскъпнаха с 42 цента, или 0,4%, до 106,11 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) се повиши с 41 цента, или 0,44%, до 94,55 долара за барел.

В началото на търговията и двата сорта отчетоха ръст от над 1 долар за барел, преди частично да ограничат поскъпването си.

  • Иран използва нови тактики в Ормузкия пролив

Ирански представители са заявили пред "Ройтерс", че страната е започнала да прилага нови тактики срещу кораби, които според Техеран нарушават наложените от него ограничения за преминаване през пролива. Промяната е въведена преди около десет дни и е довела до увеличаване на броя на нападенията, посочил един от представителите, без да разкрива подробности.

Според "Ройтерс" действията на Иран са част от усилията на Техеран да поддържа високи цени на петрола и да влияе върху политическата обстановка в САЩ преди междинните избори.

Вчера британската Служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че контейнеровоз и танкер са били поразени от неустановени снаряди в Ормузкия пролив.

„Фактът, че иранските официални лица открито признават, че подкопават усилията на САЩ да държат цените на петрола под контрол, говори много за истинските намерения зад така наречените „мирни преговори““, заяви Приянка Сачдева, ръководител на отдела за пазарни анализи в „Филип Нова“ (Phillip Nova).

По думите ѝ Иран осъзнава стратегическото си географско положение и влиянието, което високите цени на петрола могат да окажат върху световната икономика, и е готов да използва това предимство.

  • Атаките на хутите засилват опасенията за доставките

Напрежението на петролния пазар се засилва и от атаките на йеменските хути срещу Саудитска Арабия. В сряда саудитското министерство на енергетиката съобщи, че при нападение срещу административна сграда на държавната петролна компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Дахран е възникнал ограничен пожар.

През последната седмица хутите предприеха поредица от атаки с балистични ракети и дронове срещу Саудитска Арабия в отговор на подкрепата на Рияд за йеменските правителствени сили. По данни в предоставената информация международното летище в саудитската столица е било атакувано четири пъти, като при нападение в събота са загинали 13 души.

„Притесненията относно доставките, произтичащи от конфликта между хутите и Саудитска Арабия, водят до повишаване на цените“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт“ (Nissan Securities Investment), подразделение на „Нисан Секюритис“ (Nissan Securities).

Според него очакванията за увеличаване на руския износ на дизелово гориво могат да ограничат резките колебания на петролния пазар. Кикукава прогнозира, че американският лек суров петрол ще се търгува в диапазона между 90 и 100 долара за барел.

  • ОПЕК+ увеличава добива, Русия коментира износа на дизел за САЩ

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) съобщи, че увеличеното производство на Саудитска Арабия през септември е допринесло за значителен ръст на добива в рамките на ОПЕК+. В обединението участват както държави от картела, така и страни извън него, включително Русия. Увеличението е отчетено въпреки нарушенията в доставките, предизвикани от конфликта между САЩ и Иран.

Вчера руското правителство заяви, че не вижда пряка връзка между мирните преговори за Украйна и обсъжданата сделка за износ на руски дизел за САЩ.

Изявлението последва информация на "Ройтерс", според която американски представители са уведомили украински официални лица в петък, че споразумението е част от усилията за връщане на Русия към преговорите за мирно уреждане на конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Бойчо Попов    
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