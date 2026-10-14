Сняг заваля на Витоша, първа снежна покривка се образува край хижа „Алеко“

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С няг заваля на Витоша, съвсем близо до София. В района на хижа „Алеко“, на около 1800 метра надморска височина, вече се е образувала тънка снежна покривка. Това показват камерите за наблюдение в реално време.

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Мокър сняг вали и в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, съобщи дежурният в Планинската спасителна служба. Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.

Кадър от видеокамера в "Адвенчър Парк Язовира" - Пампорово Източник: БТА

Първият сняг във високите части на планината е признак за настъпващото есенно застудяване. Температурите в планинските райони са по-ниски, отколкото в низините, а при подходящи условия дъждът преминава в сняг.

Нормално явление за октомври

Снеговалежите през октомври във високите части на планините не са аномалия, обясняват синоптиците. През есента нахлуването на по-студен въздух може да доведе до понижение на температурите и до образуване на снежна покривка на голяма надморска височина.

Докато в София и в по-ниските райони валежите обикновено са от дъжд, по високите части на Витоша условията позволяват да завали сняг. Дали снежната покривка ще се задържи, зависи от температурите, интензивността на валежите и последващото време.

Какво трябва да знаят туристите

Промените във времето през есента могат да бъдат бързи, особено в планината. При планиране на преход във Витоша е важно да се следят актуалните прогнози, температурите и предупрежденията за опасни метеорологични явления.

Туристите трябва да имат предвид, че дори при сравнително меки условия в София във високите части на планината може да има сняг, мокри и хлъзгави участъци, мъгла и силен вятър. Подходящите обувки, топлите дрехи и предварителната проверка на времето са важни за безопасността при планински преходи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

в планините ще бъде облачно, като валежи от дъжд се очакват главно в Стара планина, Родопите и Странджа. В местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, а в Родопите снеговалежи се очакват над 1200 метра. Ще духа силен вятър, който в планините от източната половина на страната ще бъде бурен от север-североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около 0 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат.

За сряда, 14 октомври, НИМХ обяви и жълт код за силен вятър в редица области на страната. Прогнозата предвижда още облачно време и дъжд на много места, като максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в София – около 10 градуса.