Полицейски щурм в Турция: Спецчасти нахлуха в опозиционна телевизия, спряха ефира

Т урската полиция проведе акция в централата на опозиционната телевизия „Халк ТВ“ (Halk TV) в Истанбул и прекъсна излъчването на програмите ѝ на живо. За операцията съобщи самата медия, предаде БГНЕС.

„Полицейска акция в централата на „Халк ТВ“! Назначен е доверен управител, излъчването е преустановено“, написа телевизията малко преди 7:00 ч. местно време.

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Според публикации в турски медии в операцията са участвали служители на звеното за борба с финансовите престъпления. По информация на телевизия TV100 управлението на медията е преминало към турския Фонд за гарантиране на влоговете и застраховане на депозитите (TMSF).

По време на акцията достъпът на служителите до сградата е бил ограничен. Към момента няма достатъчно потвърдена информация за правното основание на операцията, предмета на разследването и конкретните правомощия на назначения доверен управител.

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Опозицията осъди действията срещу телевизията

Лидерът на основната опозиционна Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел осъди действията срещу „Халк ТВ“, определяйки ги като посегателство срещу свободата на медиите. Той изрази подкрепа за журналистите и служителите на телевизията, съобщи турският вестник „Джумхуриет“.

Случаят се развива на фона на напрежение в турската опозиционна среда. Кемал Кълъчдароглу от РНП наскоро разкритикува „Халк ТВ“ за начина, по който отразява политически събития, и заяви, че е сезирал Висшия съвет за радио и телевизия (RTÜK). Засега няма установена пряка връзка между тези критики и полицейската операция.

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„Халк ТВ“ е сред турските телевизии, известни с критичното си отразяване на управляващите и с близостта си до опозиционната среда. Назначаването на доверен управител поставя въпроси за бъдещото управление на медията и за редакционната ѝ независимост.