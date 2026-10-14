Свят

Мощни бури удариха Гърция: Наводнени са пътища и домове, движението на фериботите е нарушено

Два автомобила бяха отнесени от водата на Скиатос, училища на няколко острова останаха затворени, а силните ветрове достигат до 100 км/ч

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 10:24
Мощни бури удариха Гърция: Наводнени са пътища и домове, движението на фериботите е нарушено
Източник: iStock photos/Getty images

Г ърция е в състояние на повишена готовност заради проливни дъждове, гръмотевични бури и силни ветрове, които засегнаха няколко региона през нощта срещу сряда. Най-сериозни проблеми са регистрирани на остров Скиатос, в Евия и в района на Атина. Наводнени са улици и търговски обекти, има щети по жилища и автомобили, а лошото време наруши фериботните връзки.

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания

Два паркирани автомобила са били отнесени от придошлите води на Скиатос. Наводнени са централната пешеходна улица и съседни пътища, а вода е проникнала в магазини и други сгради. Кметът на острова Тодорис Дзумас съобщи, че общината възнамерява да поиска обявяване на извънредно положение. Това съобщават гръцките медии, сред които обществената телевизия ERT и Kathimerini.

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

В ранните часове на сряда системата за спешни предупреждения 112 изпрати съобщение до жителите и посетителите на Скиатос с призив да ограничат пътуванията си само до наложителните. Пожарникари, полицаи и общински екипи работят по отстраняването на последствията от наводненията и паднали дървета. Към сутринта не са съобщени данни за застрашени човешки животи, но пълният размер на щетите все още се уточнява.

  • Наводнения и паднали дървета край Атина и на Евия

Противопожарната служба е получила 38 сигнала от района на Атина между вторник вечерта и 6:00 ч. в сряда. Екипите са извършили девет операции по отводняване и са отстранили 15 паднали дървета.

На остров Евия са постъпили 20 сигнала. Премахнати са 19 паднали дървета и е разчистен един път. В северната част на острова река Киреас е излязла от коритото си, което е довело до затваряне на пътни участъци, включително по маршрута между Мантуди и Прокопи. Съобщава се и за проблеми с движението в района на Атика, включително в Пирея, Перама, Мандра и Саламина.

На Евия е в сила червен код за опасно време заради очакваните интензивни и продължителни валежи до късния следобед. Оранжеви предупреждения са издадени и за други засегнати райони.

Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени

  • Затворени училища и ограничения за фериботите

В сряда не работят училищата и детските заведения на Скиатос и Скопелос, както и в редица райони на Евия. Присъствените занятия са преустановени и в Цикладите и Додеканезите. Решенията са взети заради опасните метеорологични условия и рисковете при придвижването на ученици и служители. На Скиатос са спрени и всички планирани автобусни линии за деня, като възстановяването им е предвидено за четвъртък.

Силният вятър наруши и морския транспорт. По информация на гръцката обществена телевизия ERT забраната за отплаване от пристанището в Пирея е в сила до 15:00 ч. местно време, а от Лаврио не се очакват отплавания. От Рафина има промени в някои маршрути, включително към Цикладите. Властите призовават пътниците да проверяват актуалната информация от пристанищните власти и превозвачите преди да тръгнат към пристанищата.

  • Ветрове до 100 км/ч и нови предупреждения

Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира проливни дъждове и гръмотевични бури в голяма част от страната, особено в крайбрежните и морските райони. На места са възможни и градушки.

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Сред районите, за които се очакват по-интензивни валежи, са Евия, Спорадите, източната част на Централна Гърция, включително Атина, Халкидики, Додеканезите и Крит. В части от Егейско море североизточните ветрове могат временно да достигнат 9-а или 10-а степен по Бофорт, а поривите да бъдат със скорост 90-100 км/ч и локално повече. Очаква се вятърът постепенно да отслабне в някои райони следобед.

Редактор: Василена Василева
Източник: ERT, Kathimerini    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Лагуната на раците човекоядци: Там ли е „скрит“ самолетът на Амелия Еърхарт?

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Няма да има печат върху машинните разписки на президентските избори

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Котките потят ли се

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 7 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 7 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 5 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвиниха робот в неприлично поведение с 16-годишна, полицията го конфискува

Обвиниха робот в неприлично поведение с 16-годишна, полицията го конфискува

Любопитно Преди 18 минути

Германската полиция конфискува робот, открит в багажника на собственика му, след като 16-годишно момиче алармира, че машината е извършила неприлични жестове и докосвания по време на технологично изложение

Кабинетът изпраща на ЕК бюджетния план за 2027 г.: Какво е предвидено в него

Кабинетът изпраща на ЕК бюджетния план за 2027 г.: Какво е предвидено в него

България Преди 35 минути

По-високи пенсии и заплати, повече пари за децата и нови данъчни облекчения за бизнеса

Един от Вулканите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Вулканите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 47 минути

Кое племе ще се озове около огъня на номинациите?

Папа Лъв XIV

Брат на папа Лъв XIV също се бори с рак

Свят Преди 52 минути

Двамата братя са поддържали контакт миналата седмица

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Парите ни Преди 1 час

Операторите се надяват новият данък от 7% да не обезсмисли придобивката и отговарят на Манолова, че КЗК вече е проверявала влиянието на ваучерите върху цените

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Хали Бери обвини бившия си съпруг: "Манипулира 13-годишния ни син, вместо да слуша свидетелите"

Любопитно Преди 1 час

Актрисата отхвърли обвиненията във физическо насилие и заяви пред съда, че бившият ѝ съпруг Оливие Мартинес умишлено игнорира показанията на преките свидетели, за да манипулира 13-годишния им син срещу нея

Андрей Стефанов

Злато и по математика, и по информатика: Андрей Стефанов е отличен за олимпиец за 2026 г.

България Преди 1 час

На фона на успехите на националните отбори участието в общинските кръгове по науки нараства с близо 10%

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Любопитно Преди 1 час

Актьорът и любимата му показаха перфектна хармония и коренно различен стил по време на романтична излизане за концерт във френската столица, разкривайки повече за естественото развитие на връзката си

<p>Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?</p>

„Блокирай, притъпи, сломи“: Какво включва новият военен план на НАТО срещу Русия?

Свят Преди 1 час

Върховният главнокомандващ на НАТО заяви, че разкрива плана за спиране на руско нахлуване в Европа, въпреки че заплахата не е „непосредствена“

Къде спират водата в София утре

Къде спират водата в София утре

България Преди 1 час

Водоподаването в част от столичния квартал „Гео Милев“ ще бъде прекъснато заради ремонт на водопровод

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

Силният вятър обърна камион на Подбалканския път

България Преди 1 час

Няколко тежкотоварни автомобила са аварирали

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че подготвят анекси за „Хемус“ с до три пъти по-високи цени и предупреди за „пълнене на касите на олигарсите“ след изборите

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

Удареният от дрон кораб ABLE напусна българската изключителна икономическа зона

България Преди 2 часа

Плавателният съд беше поразен край Бяла на 6 октомври

Ужас в Перник: Пребиха 18-годишна жена и едномесечно бебе, издирват млад мъж

Ужас в Перник: Пребиха 18-годишна жена и едномесечно бебе, издирват млад мъж

България Преди 2 часа

Полицията издирва 22-годишния извършител след подаден сигнал на спешния телефон 112, по случая е образувано бързо производство

Ива Михайлова

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на Северна Македония и как се стигна дотук?

България Преди 2 часа

Какво предвиждат Конституцията, международните договори и правилата за екстрадиция на български граждани.

Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

Парите ни Преди 2 часа

Кои цени скочиха и кои спаднаха според НСИ

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Ралф Лорън на 87: Когато американската мечта се превърне в модна империя

Edna.bg

Добре дошъл: Криси Верославова стана майка, кръсти сина си Самуил

Edna.bg

Правителството изпраща на ЕК плана за Бюджет 2027: Какво е заложено в него

Nova.bg

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Nova.bg