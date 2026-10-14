Мощни бури удариха Гърция: Наводнени са пътища и домове, движението на фериботите е нарушено

Г ърция е в състояние на повишена готовност заради проливни дъждове, гръмотевични бури и силни ветрове, които засегнаха няколко региона през нощта срещу сряда. Най-сериозни проблеми са регистрирани на остров Скиатос, в Евия и в района на Атина. Наводнени са улици и търговски обекти, има щети по жилища и автомобили, а лошото време наруши фериботните връзки.

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания

Два паркирани автомобила са били отнесени от придошлите води на Скиатос. Наводнени са централната пешеходна улица и съседни пътища, а вода е проникнала в магазини и други сгради. Кметът на острова Тодорис Дзумас съобщи, че общината възнамерява да поиска обявяване на извънредно положение. Това съобщават гръцките медии, сред които обществената телевизия ERT и Kathimerini.

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🌧️ Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών έχει προκαλέσει η έντονη και συνεχής βροχόπτωση. ⚠️ Η κακοκαιρία, η οποία σύμφωνα με τις προγνώσεις θα συνεχιστεί μέχρι αργά το απόγευμα, έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές, καθώς η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό ανέβηκε επικίνδυνα από τον μεγάλο όγκο νερού. 🌊 Το ποτάμι έφτασε στα όριά του, κινητοποιώντας αμέσως τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου. 📽️ https://t.co/40Gb6wfyU9 / Facebook #parapolitikagr #κηφισος #κακοκαιρια — Parapolitika (@parapolitika) October 14, 2026

В ранните часове на сряда системата за спешни предупреждения 112 изпрати съобщение до жителите и посетителите на Скиатос с призив да ограничат пътуванията си само до наложителните. Пожарникари, полицаи и общински екипи работят по отстраняването на последствията от наводненията и паднали дървета. Към сутринта не са съобщени данни за застрашени човешки животи, но пълният размер на щетите все още се уточнява.

Наводнения и паднали дървета край Атина и на Евия

Противопожарната служба е получила 38 сигнала от района на Атина между вторник вечерта и 6:00 ч. в сряда. Екипите са извършили девет операции по отводняване и са отстранили 15 паднали дървета.

На остров Евия са постъпили 20 сигнала. Премахнати са 19 паднали дървета и е разчистен един път. В северната част на острова река Киреас е излязла от коритото си, което е довело до затваряне на пътни участъци, включително по маршрута между Мантуди и Прокопи. Съобщава се и за проблеми с движението в района на Атика, включително в Пирея, Перама, Мандра и Саламина.

На Евия е в сила червен код за опасно време заради очакваните интензивни и продължителни валежи до късния следобед. Оранжеви предупреждения са издадени и за други засегнати райони.

Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени

Σε εξέλιξη το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας: Πλημμύρες και ζημιές στην Σκιάθο, ήχησε το 112 – Προβλήματα σε Αττική και Εύβοια Διαβάστε περισσότερα 🔛 https://t.co/HWcPFR2AUK https://t.co/V8XedjviRB — TA NEA (@ta_nea) October 14, 2026

Затворени училища и ограничения за фериботите

В сряда не работят училищата и детските заведения на Скиатос и Скопелос, както и в редица райони на Евия. Присъствените занятия са преустановени и в Цикладите и Додеканезите. Решенията са взети заради опасните метеорологични условия и рисковете при придвижването на ученици и служители. На Скиатос са спрени и всички планирани автобусни линии за деня, като възстановяването им е предвидено за четвъртък.

Силният вятър наруши и морския транспорт. По информация на гръцката обществена телевизия ERT забраната за отплаване от пристанището в Пирея е в сила до 15:00 ч. местно време, а от Лаврио не се очакват отплавания. От Рафина има промени в някои маршрути, включително към Цикладите. Властите призовават пътниците да проверяват актуалната информация от пристанищните власти и превозвачите преди да тръгнат към пристанищата.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και άνεμους - Στο επίκεντρο η Εύβοια, πλημμύρες και στη Σκιάθο https://t.co/qW2DJDt0YD — SKAI.gr (@skaigr) October 14, 2026

Ветрове до 100 км/ч и нови предупреждения

Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира проливни дъждове и гръмотевични бури в голяма част от страната, особено в крайбрежните и морските райони. На места са възможни и градушки.

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Сред районите, за които се очакват по-интензивни валежи, са Евия, Спорадите, източната част на Централна Гърция, включително Атина, Халкидики, Додеканезите и Крит. В части от Егейско море североизточните ветрове могат временно да достигнат 9-а или 10-а степен по Бофорт, а поривите да бъдат със скорост 90-100 км/ч и локално повече. Очаква се вятърът постепенно да отслабне в някои райони следобед.