Български моряци и сеизмолози бяха евакуирани от горящ кораб в Мексиканския залив

Б ългарски моряци и сеизмолози бяха евакуирани от горящ кораб на приблизително 100 морски мили южно от Гранд Айл, щаща Луизиана. Спасителната акция е била ръководена от Американската брегова охрана.

Инцидентът е възникнал в понеделник на борда на плаващия под кипърски флаг плавателен съд REM ANDES (с IMO номер 9606699). По информация на Maritime.bg пламъците са лумнали в машинния отсек на построения през 2012 г. кораб с товароподемност 5232 тона.

След като прихваща сигнала за помощ от REM ANDES, дежурен екипаж със самолет C-27 Spartan от базата на Бреговата охрана в Клиъруотър незабавно се насочва към мястото на произшествието. За подкрепа на мисията е изпратен и хеликоптер.

Намиращи се наблизо офшорни снабдителни кораби се отзовават на апела и прибират хората, които вече са били напуснали борда със спасителни салове. Всички са превозени невредими до Порт Фушон.

Български моряци бяха евакуирани от кораб в Мексиканския залив https://t.co/3c7bOsrfcs — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 14, 2026

Огънят на плавателния съд е потушен, като в момента се организира и координира операцията по спасяването и изтеглянето на REM ANDES.

Общо 46 души са се намирали на борда по време на инцидента, сред които български морски специалисти и сеизмолози.

От пресцентъра на Американската брегова охрана потвърдиха за Maritime.bg, че при евакуацията няма ранени или пострадали членове на екипажа. Данните за аварията бяха официално потвърдени и от българския клон на фирмата, собственик на кораба.