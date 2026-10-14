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Сривът на „Яндекс“: Сякаш се върнахме 10 години назад

Ударите на Украйна по центрове за данни на „Яндекс“ в Москва създадоха огромни затруднения на руснаците

14 октомври 2026, 09:32
Сривът на „Яндекс“: Сякаш се върнахме 10 години назад
Източник: iStock

У дарите на Украйна по центрове за данни на „Яндекс“ в Москва създадоха огромни затруднения на руснаците. От този концерн зависят всевъзможни услуги и плащания в интернет. ДВ попита свои читатели как им се отразява това, съобщи Deutsche Welle.

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В отговор на руските нападения срещу Украйна, Киев атакува центрове за данни на руския концерн „Яндекс“, който предоставя различни онлайн услуги. По своя мащаб и своето отражение върху живота на руснаците украинските атаки с дронове срещу центровете за данни на „Яндекс“, извършени в отговор на продължаващите руски удари в Украйна, надхвърлят дори ефекта на тези от лятото срещу руската онлайн платформа Wildberries. За няколко нощи украинските дронове унищожиха или сериозно повредиха три от шестте центъра за данни на „Яндекс“ в областите Рязанска, Калужска и Владимирска.

Срив на различни услуги

След това започнаха сривове в работата на десетте основни продукта на компанията „Яндекс“ – това са услуги за плащания, за развлечения, за доставки, за викане на таксита и други. Сривове има и в повече от дузина външни компании, използващи сървъри на „Яндекс“. При това пострадаха не само уебсайтове или услуги за доставки. За нарушена дейност съобщи например компанията Sinocare, чиито продукти позволяват на хората с диабет да контролират онлайн нивото на кръвната си захар.

ДВ помоли своите читатели в социалните мрежи да споделят при условие на пълна анонимност как прекъсванията в интернет, предизвикани от ударите по центровете за данни на „Яндекс“, са се отразили на живота им.

"Нямам достъп до парите си, ще ми начислят лихви"

Няколко души споделиха за проблеми с плащания - например за чуждестранни абонаменти в дигиталната платформа за онлайн търговия GGSel или в приложението „Яндекс Пей“, което е било блокирано. Междувременно от компанията уверяват, че всички парични средства са в безопасност, но не съобщават кога всичко ще заработи отново.

Друг читател на ДВ разказа, че има сметка в „Яндекс Банк“, но няма достъп до парите си, а трябва да плати следващата вноска по ипотечен кредит и се опасява, че могат да му начислят лихва за просрочено плащане.

"Върнахме се 10 години назад"

Други участници в импровизираното ни допитване разказват за проблеми в работата на таксиметровите услуги, поради които са пропуснали важни срещи или са закъснели за тях. Шофьор на такси написа, че вече втори ден услугата „Яндекс такси“ или не работи, или работи с прекъсвания - „както беше преди 10 години“, добавя той.

Проблеми има и в съседни държави

За сривове в предоставянето на услуги се съобщава също от Казахстан, Узбекистан, Армения, Беларус и Сърбия. „Отделни технологични компоненти могат да се намират на сървъри в различни държави, а проблемите в един от тях могат да повлияят на достъпността на услугите в няколко държави“, съобщиха от пресслужбата на казахстанския „Яндекс Go".

Уязвимостта на т.нар. "суверенен интернет"

Както отбелязва ИТ-специалистът и координатор на проектите на eQualitie Леонид Юлдашев, изграждането от руските власти на „суверенен интернет“ и отделянето му от глобалната мрежа чрез забрани и блокировки са направили руснаците още по-уязвими. Държавата кара хората да използват местни услуги, към които постепенно се прехвърлят все повече данни. Затова сривове в работата на големите руски платформи засягат все повече потребители и компании, отбелязва Юлдашев.

Двама преподаватели, които използват за онлайн уроците си услугата „Яндекс Телемост“, споделят пред ДВ, че не могат да работят нормално и са принудени да търсят алтернатива. Студент от Националния университет „Висша икономическа школа“ пък написа, че цялото разписание и учебните материали се съхраняват в „Яндекс Таблици“, с които сега има проблеми.

Ще успее ли "Яндекс" да се възстанови?

Според оценката на Юлдашев, изграждането на един център за данни от нулата отнема две-три години – „освен парите, които трябва да се намерят отнякъде“, подчертава той. Експертът смята, че „Яндекс“ вероятно ще се справи с тази задача, а източници на вестник „Коммерсант“ очакват доставките на оборудване, което да замести излязлото от строя, да отнеме до половин година. При всички положения обаче пазарът вече е друг и „Яндекс“ ще трябва да купи въпросното оборудване на „на най-скъпия пазар от години насам“, допълва Юлдашев.

Възможно ли е преместването на центровете за данни в чужбина?

В подобна ситуация попадна и Wildberries – компанията започна да търси алтернативни мощности в Казахстан. И в случая с „Яндекс“ преместването на мощностите в други региони или държави е възможно, но това ще изисква значителни разходи и ще трае най-малко една година, докато се появят новите сгради и се закупи съответното оборудване, убеден е Юлдашев. Освен това има и допълнителна пречка: сегашното руско законодателство забранява трансграничното предаване на данни, припомня той.

 

Източник: Deutsche Welle    
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