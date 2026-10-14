България

Кола блъсна възрастна жена и внука ѝ на пешеходна пътека в Русе, маркировката била изтрита

Семейството твърди, че многократно е подавало сигнали до общината

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 09:46
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А втомобил блъсна възрастна жена и 5-годишния ѝ внук на пешеходна пътека с изтрита маркировка в Русе. По данни на семейството мястото е било обект на многократни сигнали до общината, но маркировката не е била възстановена.

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„Майка ми и синът ми са силно уплашени. Майка ми имаше голяма рана на ръката и се наложи да я шият“, разказа Габриел Станков пред NOVA.

Инцидентът станал, когато бабата отивала да вземе внука си от училище. Двамата тръгнали да пресичат улицата, когато били ударени от автомобил. Според семейството водачът не ги видял заради липсващата маркировка на пешеходната пътека.

Родителите на детето, Габриел и Албина Станкови, посочват, че шофьорът бил в адекватно състояние и веднага оказал помощ на пострадалите.

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Семейството разказва още, че преди няколко месеца на същото място отново се разминало на косъм с инцидент.

По думите им многократно са подавали сигнали както до общината, така и в социалните мрежи, но маркировката на пешеходната пътека не е била възстановена.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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