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Внимание в спалнята: Дори слабата светлина по време на сън уврежда сърцето

Учени установиха, че светлината от нощно шкафче или отвън може да промени формата на сърцето и да доведе до сърдечна недостатъчност

14 октомври 2026, 08:50
Внимание в спалнята: Дори слабата светлина по време на сън уврежда сърцето
Източник: Istock

Д ори съвсем малко количество светлина в спалнята по време на сън може да промени структурата и функцията на сърдечния мускул, повишавайки риска от последващи сърдечносъдови заболявания. Това показват резултатите от ново мащабно изследване, публикувано в European Heart Journal.

„Светлинното замърсяване се очертава като нов рисков фактор за сърдечносъдови заболявания. Нашите констатации показват, че намаляването на излагането на светлина през нощта трябва да се разглежда като потенциална стратегия за предотвратяване на сърдечни заболявания“, заявява ръководителят на проучването д-р Лу Ци, професор и директор на Центъра за изследване на затлъстяването към Университета „Тулейн“ в Ню Орлиънс. 

Колко светлина е твърде много?

За качествен сън експертите препоръчват светлината в спалнята да бъде максимум 1 лукс (единица за осветеност). За сравнение, 3 лукса се равняват на мека месечина или светлина, която се процежда под затворената врата на стаята.

Изследователите са установили, че при хора, изложени на повече от 3 лукса светлина докато спат, стените на сърдечния мускул уплътняват, което намалява ефективността на изпомпване на кръв. Колкото по-светла е спалнята, толкова по-големи са пораженията.

Източници на опасна нощна светлина могат да бъдат:

  • Сиянието от обърнат с екрана нагоре смартфон;
  • Светлината от дигитален будилник;
  • Външното улично осветление, проникващо през прозорците.

Как светлината променя сърцето

Проучването е анализирало данните на над 11 000 души без предишни сърдечни заболявания от британската база данни UK Biobank. Участниците са носили сензори на китките си в продължение на седем дни, за да се измери нивото на светлина през нощта. Три години по-късно на всеки от тях е направен ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на сърцето.

При хората, спали на осветеност над 3 лукса, е установено удебеляване на стените на лявата камера на сърцето, което стеснява вътрешното ѝ пространство. Забелязано е и намаляване на гъвкавостта на сърдечния мускул по време на съкращение - ранен индикатор за сърдечна дисфункция.

Д-р Андрю Фрийман от National Jewish Health в Денвър обяснява, че това преструктуриране се нарича сърдечно „ремоделиране“:

„Не искаме сърдечният мускул да става дебел, нито твърд или твърде голям. А всички тези неща се случват при излагане на излишна светлина и последващ лош сън“.

Според д-р Ци между 24% и 49% от негативния ефект се дължи на съкратения сън (под 5-6 часа), който е пряка последица от нощното осветление. Останалият риск се свързва с повишени нива на стрес, промени в кръвното налягане и пулса.

Връзка между нощната светлина и сърдечните увреждания

Въпреки че проучването е мащабно, Карл Лорънс от King’s College London отбелязва, че са необходими допълнителни изследвания за категорично доказване на причинно-следствената връзка, тъй като сензорът на китката не винаги отчита точното количество светлина, достигнало до очите. Въпреки това, експертите са единодушни, че затъмняването на стаята носи само ползи за здравето.

Как да защитим съня и сърцето си:

  • Плътни завеси или щори: Използвайте затъмняващи завеси (blackout). Вдигайте ги сутрин, за да може естествената светлина да настрои циркадния ви ритъм.
  • Маска за сън: Прост и изключително ефективен вариант, ако в стаята все пак прониква светлина.
  • Изолирайте процепите: Използвайте уплътнения за врати, за да спрете светлината от коридора.
  • Правилни крушки: За нощни лампи избирайте топла бяла, кехлибарена или червена светлина с ниска интензивност. Ако ползвате нощна лампа, дръжте я съвсем димирана и близо до пода.
Източник: CNN    
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