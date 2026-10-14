България и Турция подготвят нов граничен пункт

Кабинетът ще обсъди нов граничен пункт с Турция - „Капитан Андреево - Капъкуле - Север“.

Предстои разглеждане на държавни заеми и гаранции за 2027 г. и откриване на посолство в Оман.

Ще се обсъди финансиране на транспорта до училище на украински деца с временна закрила.

Това се разбраха днес министърът на транспорта Мутафчиев и турския министър на външната търговия Тюзмен

Министерският съвет се очаква да разгледа на заседание от 13:00 часа спогодба между правителствата на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави и откриване на нов - „Капитан Андреево- Капъкуле- Север“, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. ще обсъдят министрите.

В дневния ред е проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027 г.

Министрите ще обсъдят откриването на задгранично представителство - посолство на България в Маскат, Султаната Оман.

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украйна, за периода 15 септември 2026 - 30 юни 2027 г., ще обсъди още Министерският съвет.