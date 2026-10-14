„Ню Йорк Таймс“: Тръмп прави отстъпки на Путин, който му отвръща с още война

Според анализ на „Ню Йорк Таймс“ решенията на Тръмп за руския дизел и натискът върху Киев облагодетелстват Путин, докато Украйна остава уязвима заради недостига на ракети за ПВО.

Украинските удари по руски рафинерии са намалили приходите на Москва от петрол и газ, но евентуалното им прекратяване може да даде на Русия допълнителни средства за войната.

Анализатори предупреждават, че Путин може да засили атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, разчитайки на отслабване на западната подкрепа.

Trump Hands Victories to Putin, Who Offers More War in Return https://t.co/JbngOsnOh1 — Tarık Oğuzlu (@TarikOguzlu) October 14, 2026

Победите за руския президент Владимир В. Путин дойдоха една след друга от Вашингтон. Това пише Пол Сон в анализ за „Ню Йорк Таймс“ .

Президентът Тръмп предложи облекчаване на санкциите върху руския дизел. Той публично призова Украйна да си избере нов лидер. Освен това оказа натиск върху Киев да прекрати кампанията от удари по руски петролни съоръжения, която нанесе щети на руската икономика.

В замяна Путин предложи още война.

Само минути след като Тръмп обяви сделката за дизеловото гориво, Кремъл отново заяви, че Путин не възнамерява да преговаря с Украйна на този етап, тъй като все още е разгневен от украинските удари по време на руските парламентарни избори миналия месец.

На следващия ден Русия атакува украинския град Запорожие, като уби 22 души, сред които четири деца. Това беше поредният епизод от почти ежедневната поредица опустошителни руски удари, които рязко увеличиха броя на цивилните жертви в Украйна в момент, когато Киев изпитва остър недостиг на ракети за противовъздушна отбрана.

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Путин даде сигнали и че възнамерява да засили още повече атаките, като извади от строя енергийната и водоснабдителната инфраструктура на Украйна. Украинците очакват това да бъде най-тежката зима от началото на войната.

Путин жъне победи, защото вътрешнополитическите нужди на Тръмп съвпадат с дългогодишната му склонност да накланя везните в полза на Русия. Американският президент се съсредоточава върху опитите да понижи цените на горивата преди трудните междинни избори и притиска Киев да се откаже от предимствата си, без да получи нищо в замяна.

Украйна заяви, че ще преустанови ударите по руски петролни рафинерии, ако Русия спре атаките срещу украински енергийни обекти в навечерието на зимата. Но когато в неделя Тръмп обяви „енергийно примирие“, той имаше предвид единствено спиране на ударите по петролни рафинерии и в двете страни, съобщи „Ню Йорк Таймс“. Украйна разполага само с една голяма петролна рафинерия, която руските удари до голяма степен извадиха от строя през 2022 г.

Тръмп представи енергийната си сделка с Путин като пример за усилията си да се справи с недостига на дизелово гориво в САЩ, проблем, който според експерти се дължи в по-голяма степен на войната с Иран. Украински представители обаче възприеха сделката като предателство, което подкопава многогодишните усилия на Запада да лиши руската военна машина от финансови средства.

Възможно е сделката дори да не доведе до съществено понижение на цените на дизела. Икономисти посочват, че обсъжданото количество гориво не е достатъчно, за да промени значително ситуацията.

„Президентът на САЩ се съсредоточава върху едно-единствено нещо, себе си и собствената си представа за света“, заяви Александър Габуев, директор на Центъра за Русия и Евразия „Карнеги“.

Според Габуев тази представа включва упорития отказ на Тръмп да признае, че именно собственото му решение да започне война срещу Иран е довело до рязкото поскъпване на горивата.

„В неговата представа за света войната в Персийския залив няма отношение към сегашната криза с дизеловото гориво, а е необходимо магическо решение, предложено от човек, към когото той и без това е предразположен, Владимир Путин“, посочи още Александър Габуев.

В началото на тази година ситуацията изглеждаше трудна за Путин. Разходите за войната нарастваха бързо. Напредъкът на бойното поле беше почти спрял. Световните цени на петрола, основният руски експортен продукт, бяха спаднали до около 60 долара за барел.

След това Тръмп започна войната в Иран съвместно с Израел. Цените на петрола скочиха над 100 долара за барел. Масовото използване на ракети за противовъздушна отбрана от САЩ и съюзниците им в Персийския залив в отговор на иранските атаки изчерпа наличните доставки за Украйна и я остави все по-уязвима. Докато Тръмп търсеше изход от ситуацията, дългогодишните отношения на Русия с Иран предоставиха на Путин нов коз в отношенията с Вашингтон.

Докато войната с Иран носеше ползи на Русия, Украйна се опитваше да ограничи икономическите придобивки на Москва чрез все по-ефективни удари по петролни рафинерии, кампания, която Тръмп сега настоява Киев да прекрати.

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Систематичните украински удари по руската петролна инфраструктура пренесоха последиците от войната в самата Русия както никога досега. Те предизвикаха опашки по бензиностанциите в цялата страна и принудиха Русия, един от най-големите доставчици на дизелово гориво в света, да преустанови износа.

Тъй като украинските удари намалиха производството, приходите на Русия от данъци върху петрола и природния газ през първите девет месеца на годината спаднаха със 17% спрямо същия период на 2025 г., въпреки рязкото поскъпване на горивата.

Сега сделката за дизеловото гориво може да влее милиарди долари в руската икономика. Ако Киев се съгласи да прекрати за по-дълъг период ударите по петролни рафинерии под силния американски натиск, това би могло да донесе на Русия още повече средства.

Победите за Путин не се изчерпват със сделката за дизела. Тази година Тръмп прие руски министри на събития на Г-20 в Северна Каролина и Уисконсин, а през декември планира да бъде домакин на Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями. Администрацията му води и преговори с Кремъл за потенциални бизнес сделки, които екипът на Тръмп представя като стимули за постигане на мирно споразумение.

Според анализатори руснаците искат още повече от американския президент.

Когато Тръмп се върна в Белия дом през 2025 г., Москва се надяваше САЩ да прекратят цялата си подкрепа за Украйна и да принудят президента Володимир Зеленски да капитулира при условия, до голяма степен диктувани от Кремъл.

Скандалът в Овалния кабинет между Тръмп и Зеленски през март миналата година създаде впечатлението, че мечтата на Москва е на път да се сбъдне. Решението на администрацията на Тръмп да спре военните доставки за Украйна и да преустанови обмена на разузнавателна информация засили още повече тези надежди.

През следващите месеци обаче обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна беше възобновен. Тръмп договори сделка, по силата на която европейските държави да купуват американски оръжия за Украйна. А водените от САЩ мирни преговори затънаха, след като администрацията на Тръмп насочи вниманието си към войната в Иран.

Миналия месец руският политолог Фьодор Лукянов, който съветва Кремъл, написа, че Украйна ще остане почти беззащитна, ако САЩ напълно прекратят военната си подкрепа.

„Но Тръмп едва ли ще предприеме такава стъпка“, написа Лукянов, „дори и лично да е склонен към това“, тъй като пълното поражение на Украйна няма да му донесе никакви похвали от американския политически елит.

Подобен ход на Тръмп може също да предизвика по-решителни действия от страна на Конгреса, особено след междинните избори. Наскоро Сенатът прие законопроект за санкции срещу Русия, наречен в чест на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, с мнозинство, достатъчно за преодоляване на президентско вето. Тръмп обаче запазва правото да се откаже от прилагането на разпоредбите му по съображения за националната сигурност, нещо, което ще трябва да направи, за да внася руски дизел.

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Тъй като засега Тръмп се въздържа от това да принуди Украйна да капитулира, Путин вероятно ще продължи ескалацията, заяви Хана Ноте, анализатор в Центъра за изследвания на неразпространението на оръжията „Джеймс Мартин“ и автор на новата книга за руската външна политика „Ще ги надживеем“.

По думите ѝ намерението на Путин е „съвсем ясно, той иска да подложи украинците на наистина, наистина жестока зима“.

Според анализатори руските сили до голяма степен продължават да са в застой на бойното поле, но Путин отдавна вярва, че може да постигне победа в Украйна, като надживее Киев и онези, които смята за непостоянни западни съюзници на страната. Той вярва, че с натрупването на вътрешни проблеми западните държави в крайна сметка ще оттеглят мащабната си подкрепа за Украйна.

Президентските избори във Франция догодина могат да доведат на власт крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която се обявява за прекратяване на финансовата помощ за Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц също е под натиск от набираща сила крайнодясна партия, която настоява подкрепата за Украйна да бъде прекратена. Великобритания и Франция пък се борят с огромни държавни дългове, чието обслужване е значително по-скъпо при сегашните лихвени проценти.

„Може да се твърди, че от гледна точка на Кремъл бъдещето изглежда по-добро и създава по-благоприятни условия за изход от войната, по-близък до руските условия“, заяви Сам Чарап, анализатор по въпросите на Русия в корпорацията RAND. „За да повлияете на сметките им, трябва да промените представата им за бъдещето и да отслабите този оптимизъм“, посочи още Чарап.

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