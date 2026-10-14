Защо се образува лед във фризера и как да го отстраним безопасно

П рекомерното натрупване на лед във фризера е чест проблем, който не само намалява ефективността на уреда, но и повишава сметката за ток. Най-често причината се крие в неплътно затворена врата, внасяне на влага от съхраняваните храни или блокирани вентилационни отвори. При по-модерните системи с автоматично размразяване проблемът понякога е свързан и с блокирано отводняване на разтопената вода.

Различните видове фризери изискват различна поддръжка. Докато моделите с ръчно размразяване трупат скреж по стените по естествен път и се нуждаят от периодично почистване, уредите със система No Frost разполагат с механизъм, който автоматично разтопява и нея върху охладителните елементи. При тях редовно ръчно размразяване не е необходимо, освен ако няма техническа неизправност.

Откъде идва излишният лед?

Всеки път, когато вратата на фризера остане отворена по-дълго или не прилепне плътно, вътре навлиза топъл и влажен въздух. Тази влага бързо кондензира и замръзва върху студените повърхности. Честа причина за това са претъпканите рафтове и стърчащите пликове, които пречат на вратата да се затвори.

Друг скрит виновник е замърсеният или повреден гумен уплътнител. Натрупаните трохи и мазнини пречат на гумата да прилепне към корпуса. Експертите съветват уплътнението да се почиства редовно с мека кърпа, топла вода и неутрален сапун, след което да се подсушава добре. Можете лесно да проверите състоянието му с обикновен лист хартия - притиснете го с вратата и опитайте да го издърпате. Ако листът се изплъзне без никакво съпротивление, уплътнението вероятно трябва да се смени.

Начинът, по който съхраняваме храната, също е от ключово значение. Парата от горещите ястия и влагата от незатворените опаковки бързо се превръщат в дебел слой скреж. Ето защо сготвената храна винаги трябва да се охлажда до стайна температура, преди да се прибере, и да се съхранява в плътно затворени кутии или пликове. Важно е също така да не закриваме вентилационните отвори в No Frost моделите, тъй като това спира циркулацията на въздуха. Ако пък на дъното на такъв фризер се образува плътен леден слой, причината най-често е запушен дренажен отвор, заради който водата не може да се оттече и замръзва на място.

Как да размразим уреда безопасно и без щети

Когато натрупаният лед наложи почистване, първата и най-важна стъпка е да изключите уреда от електрическата мрежа. Прехвърлете замразените продукти в друг фризер или в хладилна чанта с охладители. Извадете свободните чекмеджета, но внимавайте да не дърпате със сила части, които са замръзнали към стените. Оставете вратата отворена, поставете кърпи за събиране на водата и изчакайте ледът да се стопи от само себе си.

В никакъв случай не използвайте ножове, остри предмети или сешоари, за да ускорите процеса. Тези популярни „домашни трикове“ могат лесно да пробият охладителните тръби или да деформират пластмасата, превръщайки малкия проблем в скъп ремонт. Връщайте храната във фризера едва след като той е напълно подсушен, включен отново и е достигнал оптималната си работна температура от -18°C.

Преди да върнете продуктите, проверете състоянието им. Всяка храна, в която все още има ледени кристали или чиято температура не е надвишила +4°C, може да се замрази повторно, макар и с малка загуба на вкусови качества. Но размразени сладоледи, месо, риба или готови ястия, престояли над два часа на стайна температура, трябва задължително да бъдат изхвърлени, за да избегнете риск от хранително отравяне.

Ако въпреки правилното размразяване и почистване фризерът продължава бързо да натрупва лед или не поддържа нужната температура, е време да потърсите квалифициран сервизен техник.