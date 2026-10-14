Атаките в Черно море тревожат хотелиерите

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

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Новите атаки срещу кораби в прилежащата на България морска зана предизвикаха сериозно безпокойство сред туристическия бранш по Черноморието. Представителите на сектора се опасяват, че информацията за поразени плавателни съдове може да навреди на имиджа на страната като безопасна дестинация и да забави ранните записвания за следващия летен сезон.

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Темата коментираха хотелиерите Силвия Кьосева и Александър Александров в ефира на NOVA.

„Не правят разлика“

Александров посочи, че публикациите в медиите на основните за България туристически пазари – Германия, Великобритания, Полша и Чехия, създават погрешно впечатление за мястото на атаките.

„Там, за съжаление, не правят разграничението между изключителната икономическа зона и акваторията на България. По-скоро информацията е, че в акваторията на България са потопени четири кораба. Честно казано, и повечето хора не правят разлика между двете понятия. Но това безспорно се отразява върху нашия имидж“, обясни той.

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

Засега без отлив на резервации

По думите му към момента няма промяна в темпа на резервиране за следващия летен сезон, но все още е рано за категорични изводи. „Много е важно дали тези атаки ще продължат и в бъдеще“, подчерта Александров.

Силвия Кьосева заяви, че туристическият сектор има опит в преодоляването на кризи и се адаптира към променящата се обстановка. Тя даде за пример работата на бранша по време на пандемията от COVID-19 и други стресове за международния туризъм.

По думите й по-интензивните ранни записвания обикновено започват през декември и януари, така че има време ситуацията да се успокои.