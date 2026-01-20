Свят

Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна

Остров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък

20 януари 2026, 10:08
Пет графики, които показват защо Гренландия е толкова важна
Източник: iStock

О стров с 56 000 жители се оказа в центъра на сериозен геополитически сблъсък. Огромните залежи, стратегическото положение и топящият се арктически лед превръщат Гренландия в ключова територия, съобщи Deutsche Welle.

Тези 5 графики го показват:

Автономна територия на Дания, намираща се на хиляди километри от САЩ, се оказа в центъра на сериозно геополитическо напрежение.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "неприемливо" Гренландия да не премине под контрола на САЩ и заплаши с мита всички държави, които не се съобразят с плановете му .

Макар да се намира географски в Северна Америка, в културен и политически план Гренландия е част от Европа.

Гражданите и правителствата на Дания и Гренландия правят всичко възможно, за да се противопоставят на американския натиск. В същото време Европа, Китай и Русия внимателно оценяват значението на този огромен остров за собствените си интереси.

Защо Гренландия е толкова важна?

Последните заплахи за закупуване или дори превземане са характерни за администрацията на Тръмп , но интересът на САЩ към датската територия е от много по-отдавна.

Още през 1867 година тогавашният държавен секретар на САЩ Уилям Сюард изказва идеята за анексиране на Гренландия, а по време на Втората световна война Вашингтон поставя острова под контрол, за да не попадне в ръцете на нацистка Германия. Днес САЩ поддържат отдалечената военновъздушна база "Питуфик" в северозападната част на Гренландия, която е построена след подписването на Договора за отбрана на Гренландия между САЩ и Дания през 1951 година.

Заради разположението ѝ край североизточното крайбрежие на Канада Гренландия се разглежда като ключова за северноамериканската отбранителната стратегия. Русия - друга арктическа сила - разполага с множество бази в Арктика, а през 2018 година, в опит да си осигури позиции в региона, Китай се самоопредели като "близкоарктическа държава".

Колко голяма е Гренландия?

Островът е огромен. Да, САЩ, Русия , Канада и Китай са значително по-големи от Гренландия, но пък островът е около шест пъти по-голям от Германия (приблизително 2,17 милиона кв. км срещу 357 000 кв. км).

Гренландия е по-голяма от половината Европейски съюз и е смятана за най-големия остров в света, тъй като Австралия, която иначе би спечелила това звание, представлява континент.

Колко хора живеят там?

С едва 56 000 жители Гренландия е най-слабо населената територия на Земята - с около 0,14 души на кв. км.

Причината за това е в географията - 80% от територията е покрита с леден щит, образуван преди около 3 милиона години, което прави големи части от нея необитаеми.

Над 65% от населението на Гренландия живеят в петте най-големи населени места: столицата Нуук (19 905 души), Сисимиут (5485), Илулисат (5087), Какорток (3069) и Аасиат (2992). Поради застаряването на населението броят на гренландците се очаква да спадне под 50 000 до 2050 година.

Как се променя климатът в Гренландия?

Климатичните промени водят до повишаване на температурите до такава степен, че на 19 май миналата година метеорологичната станция в Итокортормит е регистрирала температури от 14,3 градуса по Целзий, което е с повече от 13 градуса над средната максимална стойност за май.

Освен това изследване от 2025 г. е установило, че ледената покривка на острова е намаляла за 29-а поредна година. "Ледената покривка на Гренландия губи средно 140 милиарда тона лед годишно от 1985 г. насам", изчислява Сигне Хилеруп Ларсен от датско-гренландската геоложка служба GEUS. Данни на НАСА показват, че топенето на леда води до повишаване на световното морско равнище с 0,8 милиметра годишно.

Именно това изтъняване на арктическия лед се смята за една от ключовите причини за повишения интерес към Гренландия , особено от страна на САЩ - заради възникването на нови морски маршрути, включително потенциален северозападен проход за международна търговия.

Какви природни богатства крие Гренландия?

Гренландия притежава поне 25 от 34-те суровини, определени от ЕС като критично важни. На острова има богати залежи от желязна руда, графит, волфрам, паладий, ванадий, цинк, злато, уран, мед и нефт. Но суровият климат, трудният релеф и ограничената инфраструктура затрудняват добива.

Най-търсената суровина на Гренландия си остават редкоземните елементи. САЩ нямат надеждна верига за доставка на такива материали, а те са ключови за редица сфери - от електромобили и смартфони до военни радари и ядрено-магнитни скенери.

Понастоящем около 60% от редкоземните елементи се добиват в Китай, който преработва над 90% от тях. И тъй като ЕС и САЩ са заинтересовани да намалят зависимостта си от Китай в това отношение, Гренландия се оказва от ключово значение.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Гренландия Геополитика Арктика САЩ Дания Природни богатства Климатични промени Редкоземни елементи Китай Морски маршрути
