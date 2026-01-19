Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

С пециалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия беше оттеглен от традиционно състезание с кучешки шейни на арктическия остров, докато кризата около бъдещето на автономната датска територия ескалира.

Асоциацията за кучешки шейни в Гренландия (KNQK) изрази несъгласие с поканата за губернатора на Луизиана Джеф Ландри и миналата седмица започна разследване кой е изпратил поканата. Миналия месец Тръмп назначи Ландри да ръководи усилията си за поемане на контрол върху Гренландия, посочва Politico .

В изявление във Facebook в неделя вечерта асоциацията съобщи, че туристическата компания, която е отправила поканата към Ландри, „едностранно е оттеглила поканата“.

„Това е обнадеждаващо“, добавиха от асоциацията, без да уточняват името на компанията.

Donald Trump’s special envoy to Greenland has been disinvited from a traditional dog sled race on the Arctic island as the crisis over the fate of the autonomous Danish territory escalates.https://t.co/sCX2JLoT9D — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 19, 2026

През уикенда Тръмп заяви, че ще наложи мита на осем европейски държави, включително Дания, които се противопоставят на плановете му да придобие контрол над Гренландия, засилвайки трансатлантическото напрежение.

Ландри, републиканец, на поста от началото на 2024 г., каза, че е планирал да посети острова през март.

Съпругата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, Уша, е трябвало да присъства на състезанието с кучешки шейни миналата година по време на американска обиколка в Гренландия, но е отказала участието си след протести.

Асоциацията KNQK критикува поканата на Ландри, заявявайки, че „не е приемливо политически натиск да се упражнява отвън“. Участието на чуждестранни политически фигури на състезанието с шейни беше определено като „напълно неподходящо“.