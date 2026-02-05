Свят

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Украйна, Русия и САЩ провеждат втори ден разговори в Абу Даби, докато боевете продължават почти четири години след пълномащабното нахлуване на Москва в съседната ѝ държава

5 февруари 2026, 11:36
К иев заяви, че първият ден от преговорите е бил „съдържателен и продуктивен“, макар че не е постигнат пробив и остават сериозни разногласия, пише Al Jazeera.

  1. Украйна и Русия остават далеч една от друга по ключови въпроси
  2. Украински представители заявиха, че този кръг от разговори се различава от предишните опити, тъй като руската делегация включва и военни екипи.
  3. Най-сложните въпроси са исканията на Москва Киев да отстъпи територии, които все още контролира в източната Донецка област, както и съдбата на Запорожката атомна електроцентрала - най-голямата в Европа, която се намира в окупирана от Русия зона.
  4. Като предварително условие за каквото и да било споразумение Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област, включително от линия от силно укрепени градове, считана за една от най-силните защитни позиции на Украйна.
  • Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтече, предизвиквайки опасения за нова надпревара във въоръжаването

Последният ядрен договор между Русия и Съединените щати изтече в четвъртък, премахвайки всякакви ограничения върху двата най-големи атомни арсенала за първи път от повече от половин век.

Прекратяването на Договора за ново стратегическо съкращаване на настъплението (New START) може да отвори път за това, което мнозина смятат за неконтролирана надпревара във въоръжаването с ядрени оръжия.

Руският президент Владимир Путин миналата година обяви готовност да се придържа към пределите на договора за още една година, ако Вашингтон последва примера му, но американският президент Доналд Тръмп не е взел решение относно неговото удължаване. Тръмп е посочил, че иска Китай да бъде включен в договора – инициатива, която Пекин отхвърли.

Путин обсъди изтичането на договора с китайския лидер Си Дзинпин в сряда, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като отбеляза, че Вашингтон не е реагирал на предложението му за удължаване.

„Русия ще действа по балансиран и отговорен начин, основан на задълбочен анализ на ситуацията за сигурност“, каза Ушаков.

В сряда вечер руското външно министерство заяви в официално съобщение, че „при настоящите обстоятелства смятаме, че страните по Договора за ново стратегическо съкращаване вече не са обвързани с каквито и да е задължения или симетрични декларации в рамките на договора, включително неговите основни разпоредби, и по същество са свободни да изберат следващите си стъпки“.

  • Украйна заявява, че конфликтът трябва да бъде „замразен“ по сегашните фронтови линии и отхвърля едностранно изтегляне на силите си Киев посочва, че иска контрол върху Запорожката атомна електроцентрала.

Русия окупира около 20 процента от националната територия на Украйна, включително Крим и части от източния регион Донбас, завзети още преди инвазията през 2022 г.

Анализатори казват, че Русия е увеличила контролираната от нея украинска територия с около 1,5 процента от началото на 2024 г.

  • Полският премиер пристига в Киев

Полският министър-председател Доналд Туск започна посещението си в Украйна, съобщи канцеларията му в платформата X.

По-рано тази седмица Туск заяви, че планира да посети страната заедно с министъра на финансите Анджей Домански, който подготвя международна конференция за възстановяването на Украйна след края на войната.

  • Зеленски: 55 000 украински войници са загинали

Украинският президент Володимир Зеленски даде рядка оценка за бойните загуби в интервю за френска телевизия.

Зеленски заяви, че приблизително 55 000 украински войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

„А има и много хора, които Украйна води като изчезнали“, каза той пред France 2, според превода на медията.

  • Русия атакува железопътна инфраструктура в Сумска област

Русия е извършила „масирана“ атака с дронове срещу железопътната инфраструктура в северната Сумска област на Украйна, заяви вицепремиерът Олексий Кулеба.

По думите му е била поразена и енергийната инфраструктура на железниците. В приложението Telegram той публикува снимки на повредени железопътни вагони.

„Врагът се опитва да спре движението на влаковете“, каза Кулеба и определи атаката като „пореден акт на тероризъм“ срещу украинската логистика.

  • Руски преговарящ: Има „напредък“ в разговорите

Русия заяви, че има „напредък“ в преговорите с Украйна в Абу Даби за намиране на край на четиригодишната война, предизвикана от пълномащабната инвазия на Москва в прозападната ѝ съседка.

„Определено има напредък, нещата се движат в добра, положителна посока“, каза руският преговарящ Кирил Дмитриев пред държавни медии.

Той разкритикува това, което определи като опити на европейски държави да „саботират напредъка“ в началото на втория ден от разговорите в ОАЕ между руските, украинските и американските посредници.

  • Двама ранени при нощна руска атака с дронове над Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атака са нанесени щети на жилищни сгради в един район на столицата, а в друг отломки са паднали върху покрив на офис сграда и са предизвикали пожар.

Отломки са паднали и близо до търговски център, а в друга част са счупени прозорци на детска градина, написа Кличко в Telegram.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла две балистични ракети и 183 дрона срещу Украйна през нощта, като противовъздушната отбрана е свалила 156 дрона.

Мъж е бил ранен и в Киевска област, съобщи областният управител.

  • Обобщение на последните събития
  1. Украински и руски представители проведоха „съдържателен“ и „продуктивен“ първи ден от посредничените от САЩ разговори в Абу Даби, заяви главният преговарящ на Киев Рустем Умеров в X, докато разговорите продължават в четвъртък.
  2. Приблизително 55 000 украински войници са загинали на бойното поле по време на войната с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, като добави, че „голям брой хора“ официално се водят изчезнали.
  3. Най-малко седем души са били убити и осем ранени при руски атаки срещу град Дружковка в Донецка област, съобщи областният управител Вадим Филашкин в Telegram. Русия е използвала касетъчни боеприпаси срещу пазар и е пуснала две авиационни бомби.
  4. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите сили са поели контрол над селищата Староукраинка и Степанивка в източна Украйна.
  5. Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал предупреди, че планираните прекъсвания на електрозахранването може да се задълбочат през следващите дни и че руските сили могат да предприемат нови атаки за допълнително изваждане от строя на енергийните и отоплителните мрежи, като нарече ситуацията „много трудна“.
  6. Посланиците на Европейския съюз одобриха детайлите по заем от 90 милиарда евро (106 млрд. долара) за Украйна, инициатива, договорена от лидерите на ЕС през декември, за да се покрият по-голямата част от финансовите нужди на Киев за 2026–2027 г.
  7. Разходите на Русия за армията през 2022 и 2023 г. са били с 66 процента по-високи от официално отчетените, съобщи германската външна разузнавателна служба BND.

  • Украйна и Русия започнаха втория ден от мирните преговори в ОАЕ

Украйна и Русия започнаха втория ден от посредничените от САЩ разговори в Абу Даби за това как да бъде сложен край на четиригодишната война, съобщи главният украински преговарящ Рустем Умеров.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, каза Умеров в Telegram.

„Работим в същите формати като вчера: тристранни консултации, групова работа и по-нататъшна синхронизация на позициите.“

Източник: Al Jazeera    
Преговори Украйна-Русия Война в Украйна Териториални спорове Атаки с дронове Бойни загуби Киев Запорожка АЕЦ Доналд Туск Финансова помощ за Украйна Енергийна инфраструктура
