Пентагонът: Украйна изтласква Русия от Херсон

Р усия е загубила контрола над Херсон, единствения голям украински град, който руската армия успя да превземе. Това заяви високопоставен служител на Пентагона, предава БГНЕС.

Украинските сили в момента водят ожесточени боеве в самия Херсон и изтласкват руските сили оттам.

Украинските военни: Нанесохме наказателен удар по летището в Херсон

Загубата на Херсон направила невъзможно всякакво настъпление на руската армия към Одеса и би застрашила руските войски, които обсаждат близкия Николаев.

По-рано днес Олексий Арестович, съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщи, че украинската армия е елиминирала руски генерал край Херсон.

Украйна: Ще спечелим войната, въпросът е само на каква цена

"Украинските сили убиха командващия 49-та руска армия от Южния окръг, генерал Яков Рязанцев, при атака срешу Чернобаевка", каза Арестович.

Жители на Херсон неотдавна коментираха пред АФП, че всяка нощ чуват взривове от предградието Чернобаевка.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пък заяви преди няколко дни, че Чернобаевка "ще влезе в историята на военните действия".

Как един малък град в Украйна разби руската армия

Кметът на Херсон Игор Колихаев публикува днес снимки на огромно украинско знаме, спуснато на стената на сградата на кметството.

"В нощта, когато градският съвет беше обстрелян, кабелът, който държеше националния ни флаг, беше повреден. А самото знаме трябваше да бъде подменено отдавна - избледняло и изтрито", написа Колихаев във Фейсбук. "Днес намерихме начин да го заменим. Приятен ден, мой град герой".

