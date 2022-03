Как един малък град в Украйна разби руската армия

С лед превземането на Херсон, пътят на руската армия към Одеса изглеждаше лесен. Единственото по-голямо препятствие бе река Южен Буг. Близо до град Вознесенск обаче я пресича удобен мост и руска танкова колона се насочи натам, за да осигури позиция на другия бряг. Срещу настъпващата армия в района нямаше значителни части на украинските сили.

Жителите на Вознесенск, малък град с около 35 хил. жители обаче изглежда не са съгласни с тезата на руския президент Владимир Путин, че трябва да бъдат „освободени” от Русия.

Пентагонът: Руската армия изпитва сериозни логистични проблеми в Украйна

Вместо да приветстват руската войска с цветя, те я победиха. Усилие, в което участваха всички – мъже, жени, деца, старци, от градчето, където повечето хора се прехранват със земеделие, предава Би Би Си.

Охранителни камери са заснели момента, в които руската танкова колона навлиза с града, насочвайки се към стратегически важния мост, който трябваше да осигури пътя за настъпление към Одеса.

Мариупол – украинският Сталинград

Гражданите на Вознесенск обаче вече бяха подготвили капан. Улици са блокирани с на пръв поглед случайни купчини боклуци или строителни материали, насочвайки руснаците към засада.

„Това беше колосално усилие от целия град”, разказва пред Би Би Си местен управител на магазин. „Никога не съм виждал хората така обединени”.

Когато руските войници приближават моста, местните жители го взривяват.

Пентагонът: Контраофанзива на украинската армия

В засадата участват сравнително малко войници от украинската армия, въоръжени обаче с модерни противотанкови преносими ракетни комплекси с лазерно насочване. Ефектът им е унищожителен. Украинските войници унищожават почти всички руски бронирани машини.

Битката продължава два дни и завършва с разгром за руските сили.

Това вероятно са най-тежките загуби в една битка за руската армия от началото на войната в Украйна, посочва Би Би Си.

Victory would have enabled Russian forces to sweep further west along the Black Sea coast towards the huge port of Odesa and a major nuclear power plant. #Voznesensk #Heroism #Velichko #Ukraine #Russia https://t.co/uOJAkbY64L