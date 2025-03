Пенсионери и футболни фенове влязоха в сблъсък с полицията в Аржентина

А ржентински пенсионери и фенове на няколко футболни отбора влязоха в сблъсъци с полицията по време на протест в сряда срещу икономическата политика на президента Хавиер Милей, предаде Асошиейтед прес. Ройтерс допълва, че след сблъсъците са задържани 90 души, а 15 са откарани в болница, включително полицай.

Това, което започна като мирна демонстрация, прерасна в ожесточени сблъсъци, когато полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу хвърлящите камъни протестиращи.

От седмици пенсионерите от Буенос Айрес протестират с искане за по-високи пенсии, оплаквайки се от ниския стандарт на живот. Въпреки че при предишните демонстрации имаше дребни инциденти, включително използване на сълзотворен газ срещу възрастни хора, протестът в сряда беше безпрецедентен по мащаб, отбелязва АП.

Правителството на крайнодесния президент Хавиер Милей, който от идването си на власт преди година и половина води политика на съкращаване на публичните разходи, предупреди за ограничения на достъпа до стадионите за онези, които предизвикват безредици.

Сблъсъците избухнаха, когато пристигна голяма група футболни фенове на „Бока Хуниорс“, които развяваха знамена и скандираха в подкрепа на пенсионерите. Полицията образува кордон, за да блокира придвижването им към Конгреса.

В безпрецедентна демонстрация на единство феновете на „Бока Хуниорс“, „Ривър Плейт“ и други аржентински футболни клубове се присъединиха към пенсионерите, които всяка сряда се събират пред Конгреса, за да протестират срещу мерките за икономии на правителството.

