Патрушев: Русия е "неутрализирала" стотици чуждестранни разузнавателни агенти

В исокопоставен руски служител по сигурността обяви в публикувана днес статия, че през последните години Москва е "неутрализирала" стотици чуждестранни разузнавателни агенти, предаде Ройтерс.

Secretary of the Security Council of Russia, Nikolai Patrushev: Moscow had "neutralised" hundreds of foreign spies in recent years. In recent years, hundreds of employees of foreign intelligence services, as well as other persons involved in organising intelligence and… pic.twitter.com/AOjmO8PLJw

"През последните години стотици служители на чуждестранни разузнавателни служби, както и други лица, свързани с организирането на разузнавателни и подривни дейности срещу нашата страна и нашите стратегически партньори, бяха идентифицирани и неутрализирани", написа секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Николай Патрушев в статия, публикувана в списанието на руската агенция за външно разузнаване.

Key statements by Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev:



The United States is increasing the use of the British army and intelligence in its operations around the world;



The ambassadors of the United States, England and France tried to force delegations pic.twitter.com/vxGSAdCQUg