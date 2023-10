Патриархът на Йерусалим е готов да бъде разменен за децата, държани от "Хамас"

Л атинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала каза вчера, че е готов да бъде разменен срещу свободата на децата заложници, държани от "Хамас" в ивицата Газа, италианската новинарска агенция АНСА.

Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a representative for Pope Francis, said Monday he would offer himself in exchange for Israeli children taken hostage by Hamas.https://t.co/AUwz9C2LWN