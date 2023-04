Парижани гласуват за прогонването на скутерите от града

В ездесъщите електрически скутери под наем може скоро да напуснат Париж, ако парижани гласуват днес за премахването им от града, съобщава Асошиейтед прес.

Въпросът, който парижкото кметство задава на общоградския миниреферендум, е: "За или против скутерите на самообслужване в Париж?"

Отговорът може да обрече на гибел един от водещите пазари за бързи двуколесни превозни средства, които разшириха възможностите за придвижване във френската столица и в други градски центрове и градове по света. Пръснати из Париж, лесни за намиране и наемане с помощта на изтеглено приложение и сравнително евтини, скутерите са хит сред туристите, които обичат скоростта им и свободата, която предлагат. За петте години от въвеждането им, следвайки примера на споделените автомобили и велосипеди, скутерите под наем също си спечелиха последователи сред парижани, които не искат или не могат да си позволят собствени, но харесват възможността да избегнат метрото и другия обществен транспорт.

Каска и шофьорска книжка, ако караш тротинетка

Но на фона на оплакванията, че електронните скутери са грозна гледка и заплаха за трафика, кметицата на Париж Ан Идалго и някои от нейните заместници искат да забранят "свободно плаващите" скутери (наречени така, защото се вземат и оставят по желание на наемателите им) преди френската столица да стане домакин на Олимпийските игри догодина.

Заместник-кметът по транспорта на Париж Давид Беляр казва, че скутерите са участвали в стотици инциденти. Той също така казва, че те са по-вредни за околната среда от ходенето пеша, карането на колело или автобусите и са твърде бързи и анархични в претъпкания, компактен и исторически град, където пространството е на първо място. Те създават "усещане за обща несигурност в общественото пространство, особено за най-уязвимите хора, имам предвид възрастните хора или хората с увреждания", каза той в интервю за Асошиейтед прес в петък. "Има някои ползи, но това, което виждам днес е, че недостатъците са по-големи".

The wheels may be about to come off Paris’ experiment with for-hire electric scooters as Parisians are set to vote on whether to do away with the 15,000 opinion-dividing micro-vehicles. https://t.co/1iOZTcb0vJ