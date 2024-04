Парче от самолет от времето на Втората световна война изплува на плаж

Ч астица от историята на Втората световна война е изплувала на брега в Масачузетс.

(Във видеото може да научите повече за: Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит на плажа в Обзор)

Според изявление, разпространено от Националния морски бряг на Кейп Код (CCNS) в сряда, 10 април, миналата седмица е намерено парче от безпилотен самолет от времето на Втората световна война.

Служителите на националния парк публикуват снимка на предмет, който е изплувал на плажа Маркони в публикация във социалната мрежа Фейсбук.

Отломките са заснети върху пясъка.

"Служителите на CCNS, защитена среда, която се контролира от Службата на националните паркове, се обединиха, за да отстранят предмета от плажа, преди да бъде отнесен от вълните поради настъпващата буря", се казва в публикацията във Фейсбук.

След като обектът е преместен на безопасно място, историкът на парка Бил Бърк го изследва и установява, че това всъщност е фюзелажът на RCAT (Remote Control Aerial Target)".

Минали са десетилетия, откакто за последен път частта е била използвана за целеви тренировки през 40-те и 50-те години на миналия век - най-вече за противовъздушни тренировки край Маркони в лагера Wellfleet, бивш военен тренировъчен лагер на САЩ.

Бившият лагер е използван от 1943 до 1961 г. и е разположен на близо 1738 акра земя, намираща се покрай Атлантическия океан на полуостров Кейп Код.

Въпреки че сега това е зона за отдих, която се използва за слънчеви бани, сърфиране, риболов, туризъм, лов и пикник, армията предупреждава, че "боеприпаси и взривни вещества, пораждащи безпокойство (MEC), могат да останат в района на проекта".

"Самолетите, оборудвани с RCAT, излитат от вече несъществуваща писта, разположена в горите на Уелфлийт. След това RCAT ще бъде изстрелян от самолета с ракета със скорост от 0 до 60 мили в час в рамките на първите 30 фута, а след това ще бъде управляван дистанционно от сипея", продължават служителите на CCNS за откритието на дрона.

