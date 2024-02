След кратка хоспитализация: Папа Франциск се завърна във Ватикана

П апа Франциск се е завърнал във Ватикана, след като е преминал медицински прегледи в болница „Джемели“ на Тибърския остров в Рим, съобщи Светият престол, цитиран от Ройтерс и АНСА.

