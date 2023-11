Папа Франциск каза, че има белодробно възпаление, но участва в климатичната конференция на ООН в Дубай

П апа Франциск каза, че има белодробно възпаление, но въпреки това ще замине по-късно през седмицата за Дубай, където ще вземе участие в конференция, свързана с климатичните изменения, предаде Асошиейтед прес.

Франциск пропусна седмичното си неделно обръщение, което прави от прозореца, гледащ към площад "Св. Петър", ден след като Ватиканът съобщи, че папата страда от лек грип. Вместо това Франциск даде традиционната си обедна благословия от параклиса в резиденцията си във Ватикана, като събитието бе излъчено на живо по телевизията и онлайн.

