Папа Франциск е с тежка настинка

П апа Франциск днес съобщи, че страда от „тежка настинка“, и помоли за помощ за прочитане на посланието му на седмичната аудиенция във Ватикана, предаде Ройтерс.

88-годишният Франциск, който е глава на Римокатолическата църква от 2013 г., боледува няколко пъти от грип и свързани с него здравни проблеми през последните две години.

„Искам да помоля за прошка, но с тази тежка настинка, ми е трудно да говоря“, каза той на вярващите по време на аудиенцията.

В последно време папата на два пъти падна в резиденцията си във Ватикана, при които одра бузата си през декември и нарани ръката си през януари.

