България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам

24 септември 2025, 09:31
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

П равителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Източник: Министерски съвет

В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера. Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.

Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам. 

Източник: Министерски съвет

Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност. Желязков открои и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам.

Източник: МС    
България Виетнам Сютрудничество Трудова миграция Росен Желязков Икономически обмен Социална сфера Пазар на труда Двустранни отношения Чуждестранни работници
Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

"Прекратих седем войни": Ключови моменти от речта на Тръмп пред ООН

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Благодарение на AI: BMW пуска 40 нови модела за две години и „укротява“ дизайна

Ексклузивно

Преди 1 час
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 17 минути

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 19 минути

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота

България Преди 1 час

64-гдоишният шофьор, който е тежко пострадал, управлявал лек автомобил с несъобразена скорост

След скъпите H-1B визи в САЩ: Китай отвръща с K Visa за глобални специалисти

Свят Преди 1 час

Визата K цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи

Ежедневен косопад: Какво е нормално и кога да се тревожим

Любопитно Преди 1 час

За човек косата е не само елемент на красотата, но и важен показател за здравето

<p>Отиде си още една легенда на киното</p>

Отиде си кино иконата Клаудия Кардинале

Свят Преди 2 часа

Известната италианска актриса е починала на 87-годишна възраст в Нему́р, Франция

Арестуваха мъжа, заподозрян за убийството край Смолян

България Преди 2 часа

Той беше обявен за общодържавно издирване

<p>Обвиненият в опит за убийство на Тръмп опита да се намушка с химикалка</p>

Свят Преди 2 часа

Съдията по делото обяви, че присъдата на Райън Раут ще бъде произнесена на 18 декември

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 3 часа

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Любопитно Преди 3 часа

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

България Преди 3 часа

НОИ препоръчва да пазим трудовите си книжки

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

България Преди 3 часа

Нова наредба създава правила за телемедицината

Redmi 15C

Технологии Преди 4 часа

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Моторист простреля човек в кв. „Бояна“ в София

България Преди 11 часа

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 11 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 11 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

