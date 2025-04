Палестинският президент призова "Хамас" да освободи заложниците

П алестинският президент Махмуд Абас призова "Хамас" да освободи заложниците, държавни все още от ислямисткото движение в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Хамас" даде на престъпната окупация претекст, за да извърши престъпленията си в ивицата Газа, най-очевидният (от които) е задържането на заложниците", заяви Абас на заседание в Рамала.

"Аз плащам цената за това, нашият народ плаща цената, а не Израел. Освободете ги", призова палестинският президент.

Palestinian President Mahmoud Abbas, in a televised speech on Wednesday, called on #Hamas to cede its responsibility over the #Gaza Strip, hand over its arms to the Palestinian Authority and turn itself into a political party.



He also urged the group to release hostages still… pic.twitter.com/BHj2npzuxw