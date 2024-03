“Паладиум през нощта”: Какво прави този мистериозен сателит

Н ебето над главите ни е осеяно със сателити, създадени от човека. Тези обекти пресичат ниските слоеве на атмосферата, предлагайки комуникация по света, изгледи в реално време на това, което се случва долу, или просто като отломки, останали от несъществуващи мисии.

Почти всички тези сателити са еднакви. Те са малки, до голяма степен автономни устройства, които, след като бъдат изстреляни и маневрирани до определена позиция, се движат по непроменливи орбити. Те се поставят на място, вършат работата си и след това отново падат на земята.

USA-207 е изстрелян през 2009 г. и мистериозно наречен „Паладиум през нощта“. Устройството изобщо не се държи като нормален сателит и правителството на САЩ отказва да каже каквото и да било за неговите операции.

“Паладиум през нощта”

И така, какво всъщност знаем за този странен спътник, освен поетичното му име?

Известно е, че е конструиран на базата на повече или по-малко шаси от Lockheed Martin. Изграждането му отнема две години и половина, то стартира през септември 2009 г., посочва Historic Mysteries.

Знаем, че е SIGINT (сигнално разузнаване) сателит, което означава, че работи в сферата на извличане и наблюдение на данни.

Правителството на САЩ е класифицирало почти всеки друг детайл за “Паладиум през нощта”. Човек обикновено би повярвал, че подобна предпазна мярка предполага военен оператор, тъй като само те обикновено имат нужда от секретност и оперативни изисквания за такъв кораб.

Има обаче интересни улики, които сочат в други посоки. След огромния пробив в сигурността, предизвикан от Едуард Сноудън, излязоха някои намеци за собствениците на USA-207. Не американската армия, а Агенцията за национална сигурност (НСА), която е разузнавателна агенция към Министерството на отбраната на Съединените щати.

НСА е натоварена основно с глобален мониторинг и това е, което сателитите обикновено правят. Но агенцията оперира с няколко сателита, нито един от които не е обвит в онази тайна, която обгръща “Паладиум през нощта”.

Това, което остава, са догадки. Но има улики в това, което можем да наблюдаваме от самия спътник. Виждате ли, за разлика от почти всеки друг сателит в орбита, “Паладиум през нощта” не е останал неподвижен, пише Historic Mysteries.

Most man-made #satellites operate in the same fashion. And then there is “Palladium at Night”, an classified spy satellite that moves across the #sky like no other.https://t.co/HWeachhZr8