"Човекът, който падна от Космоса": Последните думи на Владимир Комаров преди трагичната му смърт

П рез 1967 г. Съветският съюз празнува своята 50-годишнина. Наред със събитията на Земята, част от тези празненства включва и каскада в Космоса, която в крайна сметка завършва със смъртта на космонавта Владимир Комаров, станал известен като "човека, който падна от Космоса".

Планът бил да се изпратят два космически кораба в орбита. Корабът "Союз 1", в който се намирал Комаров, щял да стартира пръв, а след него било планирано да изстрелят и "Союз 2".

Планирано било корабите да се срещнат и Комаров да направи космическа разходка, като изпълзи от собствения си кораб в "Союз 2". След това един от двамата космонавти на борда на "Союз 2" щял да влезе в "Союз 1", преди двата кораба да се отправят към Земята.

The Last Transmission Of Cosmonaut Vladimir Komarov, The “Man Who Fell From Space”https://t.co/BncFqWFiUn — IFLScience (@IFLScience) February 28, 2024

Съществуват твърдения - макар и силно оспорвани - че месеци преди планираното изстрелване е станало ясно, че то няма да мине добре. Според книгата "Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin", когато Юрий Гагарин и други старши техници инспектират кораба, те откриват 203 структурни повреди, някои от които биха го направили опасен, ако корабът бъде изпратен в Космоса.

Съобщава се, че е написана бележка от 10 страници, в която са изброени неизправностите.

Според авторите на "Звездният човек", които са интервюирали Вениамин Русаев, агент на Комитета за държавна сигурност (КГБ), натоварен да следи за Гагарин, приятелите на Комаров са се опитали да го убедят да откаже да лети с кораба, смятайки, че последствията от това ще бъдат по-леки от сигурната смърт (макар че според космическите историци Русаев може да е преувеличил разказите си). Комаров обаче знаел, че ако се откаже, ще изпратят приятеля му Гагарин. Комаров отказва да се оттегли, знаейки, че това го изпраща на сигурна смърт.

Вместо това Комаров замисля дребен акт на отмъщение към хората, които го изпращат на смърт. Съобщава се, че е поискал, ако нещо се обърка, да му бъде организирано погребение с отворен ковчег.

В деня на изстрелването Гагарин не действа според обичайния протокол, като иска костюм под налягане, преди да слезе на стартовата площадка и да разговаря с Комаров. Възможно е да се е опитал да забави изстрелването дотолкова, че то да бъде отменено, но ако това е бил планът му, той не е проработил. Комаров бил изстрелян и стигнал до Космоса. След като се озовал там обаче, нещата бързо се объркали, когато един от слънчевите панели не успял да се отвори, оставяйки кораба му с малко енергия.

Космическата агенция наредила връщането му, но капсулата започнала да се върти. Той не можел как да контролира височината си и не успява да насочи кораба към Земята, което означавало, че ракетите за кацане не могат да смекчат приземяването. Вместо това той се ударил в Земята със силата на 2,8-тонен метеорит.

Според "Стармен" последните думи на Комаров са уловени от американските радиостанции в Турция: "Този дяволски кораб! Нищо, което докосна, не работи както трябва."

Официалните съветски стенограми, които обаче не трябва да се приемат за чиста монета, съобщават, че последните думи на Комаров са: "Чувствам се отлично, всичко е наред."

Според тази версия на събитията Комаров пада смъртоносно, докато наземният контрол се опитва да възстанови контакта с кораба.

* Вижте и това видео от архива ни: Невероятната история на първият човек, скочил от космоса към Земята!😲

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase