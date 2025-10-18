България

Катастрофа на АМ "Тракия", движението към София е ограничено

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място

18 октомври 2025, 08:36
Източник: БТА

В ременно е ограничено движението при 29-и км на автомагистрала (АМ) "Тракия" в посока София поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Верижна катастрофа на АМ "Тракия", движението при 135-ия км в посока София е ограничено

Тази събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“, съобщават на сайта на пътната агенция. За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента.

В четири участъка на АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Източник: БТА, Константин Костов    
