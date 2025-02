Пакистан ликвидира бунтовници в скривалище в някогашен бастион на талибаните

Ч асти на пакистанските сили за сигурност, действащи на основата на разузнавателна информация, атакуваха скривалище на бунтовници в някогашен бастион на пакистанските талибани в северозападната част на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на армията. Имаше ожесточена престрелка, при която са убити шестима укриващи се бойци, уточниха пакистанските военни.

Операцията беше в Карак, област в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която е до Афганистан, се казва в изявлението на армията. Акцията бе насочена срещу бойци на въоръжена групировка. Не се дават подробности за убитите хора, но подобни операции се провеждат срещу пакистанските талибани, чието движение е известно като "Техрик-е-Талибан Пакистан".

Pakistan kills 30 Islamist militants near Afghan border army



Pakistan's army said it killed 30 Islamist militants in South Waziristan near the border with Afghanistan during an operation to clear the tribal district of the militants, who operate in both countries #Worldnbc pic.twitter.com/AZbTi6C51d