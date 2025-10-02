Свят

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

2 октомври 2025, 13:29
Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал
П олицейски разследвания в Кения разкриват шокиращи подробности за това как лидерът на апокалиптичен култ, Пол Макензи, е успял да убеди последователите си да гладуват до смърт в ритуал на постене, докато самият той е бил в затвора, пише Sky News.

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи.

Сега, на по-малко от 30 километра оттам, в гората Куа Бинзаро, полицията разследва смъртта на още 34 души, като през юли тази година са ексхумирани и 102 отделни части от тела, погребани в плитки гробове.

Аутопсиите на шест деца и възрастни са установили, че двама възрастни са починали от удари по главата, докато причината за останалите смъртни случаи е невъзможно да бъде установена поради напредналото разлагане.

Разследващите твърдят, че Макензи е използвал радикални и екстремистки учения, включително проповеди за края на света, които е предавал чрез телефонни обаждания от затвора.

Целта му била да запази контрол над бившите си последователи и да ги манипулира, за да не свидетелстват срещу него по наказателни дела, свързани със смъртните случаи в Шакахола.

Смята се, че самопровъзгласилата се за пророчица Шарлийн Темба Анидо също е изиграла ключова роля за възраждането на радикалните учения на Макензи, подсилвайки неговото влияние върху уязвимите хора.

Разследването продължава да разкрива пълния мащаб на тази ужасяваща трагедия и механизмите на манипулация, довели до стотици смъртни случаи.

Източник: Sky News    
