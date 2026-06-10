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Ефектът „Огледална коса“: Новият K-beauty култ, който подлуди социалните мрежи

Новият азиатски хит в красотата обещава огледален блясък без изтощаващо изправяне и тежки стилизанти. Вижте как корейската философия за здраве превзе фризьорските салони и защо тайната на перфектната коса се крие в грижата за скалпа

10 юни 2026, 06:46
Ефектът „Огледална коса“: Новият K-beauty култ, който подлуди социалните мрежи
Източник: IStock

Д ълги, блестящи и съвършено гладки кичури заливат видео след видео в TikTok и Instagram. Това не е просто лъскава коса – това е „огледална коса“ (glass hair), толкова перфектно полирана, че блясъкът ѝ буквално отразява светлината. Този нов хит в грижата е естествено продължение на корейската тенденция за „стъглена кожа“ (glass skin), която издига на култ сиянието като основен признак за здраве, пише CNN.

„Корейският пазар за грижа за косата традиционно набляга на постоянните ритуали за почистване и поддържането на гладка, лъскава и добре поддържана коса“, обяснява Рена Ким, глобален комуникационен директор на CJ Olive Young – най-голямата верига за козметика в Южна Корея.

Тенденцията „огледална коса“ е надграждане на тази философия. Тя залага на продукти и практики, които помагат на косъма да прилепне плътно чрез дълбоко подхранване, укрепване и защита, вместо да разчита на изтощаващо изправяне с висока температура или утежняване с тежки стилизанти.

Тайната е в покритието на косъма

Постигането на този ефект зависи изцяло от изравняването на кутикулата (външния слой на косъма), пояснява Анабел Кингсли, трихолог и консултант в бранда за грижа за косата и скалпа Philip Kingsley.

Кутикулата е защитният външен слой на всеки косъм, съставен от застъпващи се клетки, наподобяващи „керемиди на покрив“. „Тя защитава вътрешната част на косата от увреждане. Когато кутикулата е здрава, гладка и затворена, тя отразява светлината много по-добре, което създава този изключителен блясък“, допълва Кингсли.

Увреждането от агресивни химикали в боите, къдренето, грубото ресане или топлинната обработка кара кутикулата да се отвори, което води до наелектризиране, хвърчащи косъмчета и цъфтящи краища.

Много от продуктите за „огледална коса“ действат именно чрез „запечатване“ на този външен слой. Пионерски корейски марки използват формули с ниско pH, за да накарат кутикулата да прилепне гладко, и протеинови терапии, които запълват празнините в увредените зони. Успоредно с това на пазара се появяват и специализирани преси и четки, проектирани специално за постигане на гладък завършек.

Външен вид срещу здраве?

Тенденцията към безупречна, полирана естетика е отражение на високите – и често нереалистични – стандарти за красота в Южна Корея. Страната е известна с най-високия процент на пластични операции и най-големите разходи на глава от населението за козметика в света.

Експертите обаче предупреждават за скритите капани. Ослепителният блясък може да е знак за здраве, но ако нямате естествено права коса, „това, което повечето хора трябва да направят, за да постигнат този ефект, всъщност ще повреди косата им“, предупреждава Кингсли. При много типове коса заглаждането изисква силно опъване с четка и екстремна топлина. Веднъж увредена, косата не може да се възстанови напълно, а само да се закрепи. Затова експертите съветват да не приемаме модата твърде буквално, тъй като структурата на всеки човек е различна.

Добрата новина е, че потребителите масово започват да се отказват от тежките лакове и гелове с твърда фиксация. Наблюдава се засилен интерес към продукти за превенция – термозащитни спрейове, маски срещу UV лъчи и дълбоко подхранващи терапии за възстановяване на връзките в косъма.

Философия „Скапът на първо място“

Глобалният пробив на K-beauty в грижата за косата съвпада с нарастващия проблем с косопада в световен мащаб. Прогнозите сочат, че до 2030 г. пазарът на продукти срещу оредяване на косата ще нарасне с 82% спрямо 2024 г.

В Южна Корея грижата за скалпа е дълбоко вкоренена в културата, което доведе до раждането на термина „skinification“ – третирането на скалпа със същата сериозност и стъпки, с които се грижим за кожата на лицето си. Популярна корейска поговорка дори гласи: „Ако скалпът се отпусне с един сантиметър, лицето се отпуска с три сантиметра“. Това кара хората да инвестират сериозно в масажи на главата и терапии за освобождаване на фасцията.

Технологиите също се развиват светкавично. На световното изложение за технологии CES 2026 беше представено иновативно домашно устройство с изкуствен интелект за анализ на скалпа. Чрез микроскопична камера то заснема кожата на главата и сравнява данните с база от над 1 милион потребители, като дава персонализирани препоръки за диета, начин на живот и продукти през мобилно приложение. Предимството му е, че позволява на потребителите да видят реален резултат „преди и след“ и да разберат дали козметиката им изобщо работи.

Терапиите за скалп няма да променят вече порасналата коса, но в дългосрочен план подобряват качеството и растежа на новата. Здравият блясък не се постига просто с повърхностни масла, а изисква постоянна и цялостна грижа от самия корен.

Източник: CNN    
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