"Отвратително изчадие": Наистина ли DOGE е спестил на правителството на САЩ 180 млрд. долара?

П резидентът Доналд Тръмп и неговият съветник Илон Мъск отпразнуваха усилията си за драстично орязване на федералните разходи, преди Мъск да се оттегли от работата си в Белия дом. На 30 май, в Овалния кабинет, Мъск бе с черна шапка с логото на DOGE, носена над посинено дясно око, което, по думите му, било резултат от удар от малкия му син. Само дни по-късно двамата милиардери започнаха да се нападат един друг в социалните мрежи, които притежават, пише Al Jazeera .

Скандалът им започна по повод законодателство за федерални данъци и разходи. Мъск нарече законопроект, подкрепен от Тръмп, "отвратително изчадие", а Тръмп изрази "дълбоко разочарование" от Мъск. Скоро след това Мъск си приписа заслугата за победата на Тръмп и републиканците през 2024 г., а Тръмп заплаши да прекрати федералните договори с компаниите на Мъск.

Публичната им вражда постави под съмнение съдбата на месеците работа на Департамента за ефективност на правителството (DOGE).

Под ръководството на Мъск и с одобрението на Тръмп, DOGE премахна милиарди долари под формата на грантове за щатски здравни департаменти и научни изследвания. Той практически обезсмисли дейността на Бюрото за финансова защита на потребителите - агенция, създадена след финансовата криза от 2008 г. за защита на потребителите. Почти напълно бе затворена Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) - институция с десетилетна история, предоставяща храна и здравна помощ в чужбина.

Въпреки това, когато Мъск прекрати работата си с DOGE, бе ясно, че постигнатите спестявания далеч не отговарят на обявените от него цели. Седмица преди Тръмп да спечели втори мандат, Мъск заяви, че очаква да намали разходите с "поне 2 трилиона долара", без да посочи конкретен времеви хоризонт. По-късно той редуцира тази сума на 1 трилион долара.

И двете числа обаче са силно нереалистични. Дори ако Мъск бе успял да премахне всички дискреционни разходи извън отбраната, включително контрол на въздушния трафик, медицински изследвания, федерални прокурори и затвори, граничен контрол, посолства и национални паркове, пак нямаше да достигне целта си от 1 трилион долара.

Към началото на юни, според онлайн "стената с доказателства" на DOGE, федералните разходи са били намалени с 180 милиарда долара. Но анализи на PolitiFact, The Wall Street Journal, The New York Times и консервативния American Enterprise Institute показаха, че данните, представени от Мъск, са некоректни. Освен това, общите федерални разходи за 2025 г. при Тръмп продължават да нарастват.

Нат Малкъс, експерт по образователна политика към American Enterprise Institute, заяви, че орязванията на DOGE демонстрират "апетит за безразсъдство", а тяхната стена с доказателства, пълна с грешки и преувеличения, дава "достатъчни основания за скептицизъм" относно достоверността ѝ. "Освен това, публикуваните доказателства покриват само част от действията им, което прави постиженията и спестяванията им невъзможни за проверка", добави Малкъс.

Мъск защитава DOGE и масовите съкращения: Почти никой не е бил уволнен

Неясни спестявания

"Стената с доказателства" на DOGE твърди, че спестените 180 милиарда долара са резултат от различни действия, включително прекратени лизинги и грантове, премахнати измамни или неправомерни плащания, както и съкращения на персонал.

По време на пресконференцията си на 30 май, Мъск прогнозира, че спестяванията ще достигнат 1 трилион долара, но публичният му спор с Тръмп постави под въпрос бъдещето на DOGE. Няколко високопоставени служители вече бяха напуснали, макар че десетки служители все още работят в агенцията.

DOGE признава, че "стената с доказателства" е непълна: "Работим по качването на всички доказателства по ясен и прозрачен начин, в съответствие с приложимите правила и разпоредби", се казва на сайта, който описва списъка като "част от отменени договори, грантове и лизинги, представляваща около 30% от общите спестявания".

Агенцията обаче съдържа грешки. Например DOGE твърди, че ще спести 740 457 долара чрез прекратяване на наем, свързан с архива на президентската библиотека на Барак Обама. Но федералното правителство вече било планирало да прекрати този наем през 2025 г. Според компанията, която отдава имота под наем, правителството продължава да го използва и да плаща наем. Ако се изнесе преди септември, ще трябва да плаща до намирането на нов наемател.

Някои от прекратените договори и грантове се оспорват в съда и е възможно правителството в крайна сметка да бъде задължено да ги изпълни.

"Дори при договори и грантове, които DOGE прекрати, твърдените спестявания може никога да не се реализират", казва Джошуа Сюел, експерт по федералния бюджет от организацията Taxpayers for Common Sense.

PolitiFact установи, че сумата от 180 милиарда долара е по-скоро пожелателна и прогнозна.

"Подробно описаните, проверими съкращения, тези с реални доказателства, са около половината от тази сума", казва Доминик Лет, анализатор от либертарианския Cato Institute. "Сред тях има множество административни грешки и завишени оценки на спестяванията."

Правителствени представители не отговориха на въпросите колко федерални служители са били съкратени. The New York Times съобщи, че към 12 май правителството е съкратило около 135 000 служители чрез уволнения и доброволни откупувания - незначителна част от общия щат от 2,4 милиона души. Reuters, включвайки и пенсионирания, изчисли броя на 260 000.

Когато 75 000 служители, приели откуп, бъдат официално премахнати от щатните списъци през октомври, това ще спести около 10 милиарда долара годишно - или 0,1% от федералния бюджет, пише експертът Джесика Рийдъл от Manhattan Institute в есе за The Atlantic. (Тръмп цитира тази цифра на 30 май.) Но правителството може да наеме външни изпълнители, което ще намали ефекта от тези спестявания.

Не всички агенции или ведомства понесоха сериозни съкращения. Персоналът на Министерството на правосъдието е намален само с около 1%, сочи The New York Times. Почти всички служители обаче са били съкратени в USAID и AmeriCorps. Почти половината от щата на Министерството на образованието също е съкратен.

Федералните разходи продължават да се увеличават. През април 2025 г. общите разходи са били 594 милиарда долара - с 27 милиарда повече спрямо април 2024 г., показват данни на Конгресната бюджетна служба. Това представлява 5% ръст. Най-значителното намаление, 17 милиарда долара, е в Министерството на образованието, което Тръмп обеща да закрие. Но разходите за социално осигуряване, Medicare и Medicaid са нараснали, както и за някои ведомства като селското стопанство и отбраната.

Някои позиции в списъка на DOGE показват нулеви спестявания, което според говорител на Белия дом означава, че средствата вече са похарчени, но няма да бъдат подновени, например за абонаменти или обучения. Появиха се и отрицателни стойности при някои грантове, говорител на Държавния департамент заяви, че става дума за грешка при въвеждането, която е коригирана, макар и все още да фигурираше на сайта към обяд източно време на 5 юни.

Не е ясно дали съкращенията на DOGE ще бъдат постоянни, тъй като федералният закон изисква от изпълнителната власт да представи така наречените "отмени" (rescissions) на Конгреса за одобрение. На 3 юни Белият дом изпрати пакет от 9,4 милиарда долара с предложения за отмяна на разходи, включително за външна помощ.

"DOGE може да спре проекти, но разходите не се превръщат в спестявания, докато Конгресът не гласува да ги похарчи", отбелязва Малкъс.

DOGE също така е увеличил някои правителствени разходи - например за правни защити при съдебни дела.

Илон Мъск обяви, че напуска екипа на Тръмп

DOGE спря програми внезапно, но не откри масови измами

DOGE не пощади нито един щат, показва анализ на либералния Center for American Progress. Агенцията прекрати лизинги и грантове за здравни департаменти, университети и доброволчески програми в цялата страна.

Сред най-големите "спестявания" са прекратяванията на стотици милиони долари грантове за здравни департаменти в щати като Флорида, Джорджия, Илинойс, Индиана, Мичиган, Мисури, Ню Джърси, Охайо, Пенсилвания и Тексас. Според администрацията, съкратените средства основно са били насочени към реакцията на пандемията от COVID-19.

Двадесет и три щата заведоха дело срещу съкращенията, твърдейки, че са предизвикали "огромен хаос", включително "незабавна вреда за общественото здраве" и съкращаване на голям брой служители и подизпълнители. През май федерален съдия издаде временна заповед, изискваща от правителството да отпусне замразените средства.

"Тези средства подпомагат щатските и местните здравни служби в борбата с инфекциозни заболявания, предоставяне на психично-здравни услуги и финансиране на програми за лечение на зависимости", заяви Лин Сътфин, говорителка на Министерството на здравеопазването в Мичиган.

Сред другите съкращения са близо 400 милиона долара от грантове за AmeriCorps, довели до прекратяването на дейността на над 32 000 членове и доброволци. USAID - основният хуманитарен и развоен инструмент на САЩ - също бе исторически орязан.

Местната програма Serve Louisiana заведе дело срещу прекратяването на грант от 700 000 долара, който трябваше да финансира 37 работници в нестопански организации до август. Делото все още е в ход към 2 юни.

"Нашите партньорски организации сега се опитват да се справят без помощта, на която разчитаха", каза изпълнителната директорка Лиза Мур.

USAID работи за намаляване на глада и болестите и насърчаване на демокрацията по света. През фискалната 2024 г. тя представляваше 0,3% от федералния бюджет. Седмици след встъпването на Тръмп в длъжност, DOGE замрази почти всички средства на агенцията и съкрати почти всички служители.

На 3 февруари Мъск се похвали, че DOGE е "нахранил USAID в шредера", а две седмици по-късно размаха резачка на консервативно събитие в знак на атака срещу федералната бюрокрация.

Тръмп води САЩ "към съвсем различен конституционен ред"

Разпадането на USAID имаше глобални последици.

В Украйна, най-големия получател на средства от USAID след руската инвазия през 2022 г., местни медии загубиха финансиране, а медицински благотворителни организации прекратиха програми за скрининг и лечение на туберкулоза и ХИВ, съобщи NPR.

Американски дипломати в Малави заявиха, че съкращенията на финансиране към Световната продоволствена програма на ООН са довели до ръст на престъпността, сексуално насилие и трафик на хора в бежански лагер. Според ProPublica, в Кения орязаното финансиране за храна в лагери предизвикало насилствени протести.

Според Al Jazeera, NPR, Associated Press и други медии, в резултат на хаотичното прекратяване на помощни програми, хора също са загинали.

Илон Мъск се сравни с Буда

Последиците продължават да се разгръщат.

Africa CDC изчислява, че до четири милиона души в Африка може да умрат от лечими болести без финансиране от USAID. Бивши служители на агенцията казаха пред Reuters, че хранителни помощи за 98 милиона долара, достатъчни да изхранят 3,5 милиона души за месец, гният в складове и вероятно ще бъдат унищожени. Световната здравна организация предупреди през март, че съкращенията на USAID могат да предизвикат глобален ръст на случаите и смъртността от туберкулоза.

Мъск и Тръмп твърдяха, че DOGE ще разкрие измами. Въпреки че правителствени доклади отпреди сегашния мандат на Тръмп сочат, че измамите са реален проблем, досега DOGE не е доказал, че е разкрил масови злоупотреби.

Говорител на Белия дом заяви, че работата на DOGE е довела до 50 наказателни препоръки и посочи трима души, обвинени в гласуване като чужденци в Ню Йорк или Флорида. Федерални прокурори заявиха, че DOGE е оказал съдействие. Но такива дела се водеха и преди създаването на агенцията.

