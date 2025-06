Мъск изтри публикацията за участието на Тръмп в скандала с Епстийн

И лон Мъск премахна публикация в X, в която твърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е споменат в документи, свързани със скандала с американския финансист и сводник Джефри Епстийн. Публикацията вече не е достъпна, когато кликнете върху линка.

По-рано Илон Мъск заяви, че ръководителят на Белия дом е споменат в документи, свързани със случая с Джефри Епстийн.

🚨Elon Musk has DELETED the 𝕏 post saying Trump is not releasing the Epstein files because he is in them! pic.twitter.com/vkstPkbIBQ