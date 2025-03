Мъск защитава DOGE и масовите съкращения: Почти никой не е бил уволнен

И лон Мъск и седем членове на неговия така наречен „отдел за ефективност на правителството“ ,DOGE, дадоха интервю в четвъртък вечерта по Fox News, в което защитаваха усилията си на фона на обществената реакция и засилените опасения относно масовите съкращения в ключови правителствени агенции, предаде The Guardian.

В рамките на едночасовия разговор с водещия Брет Байер, Мъск и екипът му многократно се опитваха да успокоят страховете, свързани с мерките на отдела срещу агенции като Администрацията за социално осигуряване. Мъск омаловажи мащаба на съкращенията, като подчерта, че засегнатите служители представляват малък процент от общата държавна работна сила, а много от тях са напуснали доброволно.

Пентагонът ще съкрати десетки хиляди служители, сред които и ветерани

„По същество почти никой не е бил уволнен“, заяви Мъск. Инициативата му предвижда съкращения или финансови компенсации за около 100 000 федерални служители, въпреки че съдилищата вече разпоредиха връщането на хиляди работници, след като установиха, че са били незаконно уволнени.

"When they attack DOGE, they never attack any of the specifics. We're like, 'Well, which line of the cost savings do you disagree with?' And they can't point to any."@elonmusk calls out critics who can't pinpoint why they oppose DOGE in exclusive interview with @BretBaier. pic.twitter.com/dtP86vIx19