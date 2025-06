Тръмп към Мъск: Очакват те сериозни последствия ако подкрепиш демократите

А мериканският президент Доналд Тръмп не се отказва от битката си с Илон Мъск, като заяви днес, че няма желание да поправя отношенията им и предупреди, че за бившия му съюзник и спонсор на кампанията му може да има "сериозни последствия“, ако се опита да помогне на демократите на предстоящите избори, предаде Асошиейтед прес.

В телефонно интервю за Кристен Уелкър от телевизия Ен Би Си NBC Тръмп заяви, че няма намерение да се помирява с Мъск. Запитан конкретно дали смята, че отношенията му с мултимилиардера - главен изпълнителен директор на компании "Тесла" и "Спейс Екс" - са приключили, Тръмп отговори: "Така предполагам, да".

US President Donald #Trump, in an interview with NBC News on Saturday, said there would be “serious consequences” if billionaire Elon #Musk funds Democratic Party candidates to run against Republicans who vote for Trump’s sweeping tax-cut bill.



