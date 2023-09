Опасен червей, способен да зарази човешкия мозък, завзема САЩ

П аразит, който обикновено живее в белите дробове на плъховете, може да зарази човешкия мозък, ако случайно попадне в заразена храна - и сега червеят е завзел нова територия в САЩ, съобщава „Лайв Сайънс“.

Паразитът, наречен плъхов белодробен червей (Angiostrongylus cantonensis), заразява предимно хората в Югоизточна Азия и е ендемичен за Хаваите и тихоокеанските острови. Считан за инвазивен в континенталната част на САЩ, червеят вероятно е достигнал за първи път югоизточната част на страната през 80-те години на миналия век чрез плъхове, пристигащи в Ню Орлиънс, Луизиана, с търговски кораби. Оттогава насам в различни щати, включително Тексас, Тенеси и Алабама, са докладвани спорадични случаи на заразяване на хора.

Сега, в проучване, проведено между 2019 и 2022 г., изследователите са открили белодробен червей при кафяви плъхове (Rattus norvegicus) в Атланта, Джорджия.

"Тъй като преди това белодробен червей A. cantonensis е бил идентифициран при плъхове в съседните щати Флорида и Алабама, популациите на A. cantonensis вероятно са били в Джорджия много по-рано от 2019 г., когато е идентифициран първият положителен плъх в Атланта", пишат изследователите в доклад, публикуван в Emerging Infectious Diseases, списание, издавано от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Това "предполага, че този зоонозен паразит е бил въведен и се е установил в нов район на югоизточната част на Съединените щати".

Екипът изследва тъкани от 33 кафяви плъха, намерени мъртви в зоологическа градина в Атланта между 2019 и 2022 г. При седем от плъховете, или около 21%, са открити кръгли червеи в сърцето, белодробните артерии и мозъчните тъкани. Генетичният анализ потвърди, че A. cantonensis е в четири от тези проби, а генетичните последователности напълно съвпадат с тези на белодробни червеи, събрани преди това в Луизиана.

Червеите на останалите плъхове не могат да бъдат идентифицирани поради "недостатъчно качество на пробите и разграждане на ДНК", отбелязват изследователите. Поради тази причина не може да се изключат други видове червеи, но плъховете са имали наранявания, свидетелстващи за инфекции с A. cantonensis.

Как белодробните червеи на плъховете могат да попаднат в човека?

Възрастните паразити живеят в белите дробове на плъховете и заразяват само плъхове, но според CDC плъховете могат да предават ларвите на паразитите в изпражненията си. След това охлювите могат да се заразят чрез консумация на ларвите, а при консумация на сурови или недостатъчно сготвени охлюви хората могат да се заразят на свой ред.

https://t.co/eJ9MfRldug



A brain-affecting parasite, primarily transmitted through contaminated produce, is expanding its reach in the southeastern U.S., prompting alarm from experts.



The rat lungworm, or Angiostrongylus cantonensis..



Please repent, accept Jesus Christ's Death!