Намериха мъртъв актьорa от "Паразит" И Сон-кюн

А ктьорът И Сон-кюн от спечелилия "Оскар" филм "Паразит" е намерен мъртъв.

Очевидно става дума за самоубийство, съобщи Йонхап и отбеляза, че срещу него се водеше разследване по подозрение в употреба на наркотици.

Мъж на около 40 години е намерен в безсъзнание в кола в парк в центъра на Сеул в 10:30 ч., а по-късно полицията го идентифицира като И.

Преди това в полицията е получен сигнал, че И е напуснал дома си, след като е написал бележка, наподобяваща предсмъртно писмо, и че колата му е изчезнала.

От началото на тази година, включително и миналата събота, Ли бе разпитан неколкократно от полицията по подозрения, че е употребявал марихуана и други наркотици в дома на хостеса, работеща в елитен бар в Сеул.

Актьорът твърдеше, че е бил подмамен от хостесата и че не е знаел какво приема. Направените му тестове за наркотици бяха отрицателни.

И придоби световна известност, след като "Паразит", в който той изпълнява главната роля, спечели "Оскар" за най-добър филм през 2020 г.

"Паразит" стана първият неанглоезичен филм, спечелил отличието в над 90-годишната история на Академията, както и първият корейски филм, печелил "Оскар". В него И Сон-кюн изигра ролята на глава на богато семейство.

През 2021 г., отново за "Паразит", И спечели награда на Гилдията на екранните актьори за актьорски кастинг.

И беше номиниран и за награда "Еми" за най-добър актьор за изпълнението си в Dr. Brain.

Дълго преди да се снима в "Паразит" и да спечели световна известност, И беше популярен в Южна Корея. Той става звезда със сериала Cofee Prince от 2007 г., драмата Behind the White Tower от 2007 г., "Паста" от 2010 г., My Mister от 2018 г.