Килер с перуки, тайници с оръжия и злато: Какво откриха в луксозното имение на Пригожин

В ладимир Путин унижи шефа на "Вагнер" Евгений Пригожин след неуспешното му въстание в Русия, като изпрати службите за сигурност да нахлуят в палата му в Санкт Петербург, пише Daily Mail. Прокремълският вестник "Известия" публикува вчера снимки и видео на въоръжени служители, които претърсват имението на Пригожин, докато той е в изгнание в Беларус на 24 юни.

Това се случва, след като преди по-малко от две седмици военачалникът започна нещо, което изглеждаше като въоръжено въстание срещу Путин, но скоро беше спряно, след като Минск помогна за сключването на споразумение за прекратяване на конфликта.

Разследващите са открили огромни тайници с бойни оръжия и боеприпаси, скривалища със златни кюлчета, плюшен алигатор и снимка в рамка, за която се твърди, че е с отрязаните глави на враговете на частния военен лидер в изгнание.

Снимките от обиска включват и голям гардероб, съдържащ множество различни перуки с различен стил и цвят. Множество снимки, за които се твърди, че показват Пригожин, носещ перуки като част от различни маскировки, изтекоха в подкрепяните от държавата руски канали в Telegram. Качеството на някои маскировки е смехотворно, което предизвиква предположения, че те може да са подправени в опит за допълнително дискредитиране на шефа на "Вагнер".

Но поддръжниците на Пригожин обявяват, че изтичането на изображенията може да наруши строгите руски закони за национална сигурност, като предполагат, че олигархът е действал като държавен агент, имайки предвид връзките на "Вагнер" с руското военно разузнаване ГРУ. Въпреки че "Вагнер" официално функционира като частна компания, няколко от лицата, участвали в създаването ѝ, са свързани с ГРУ.

Твърди се, че милиардерът Пригожин е използвал прикритията в Африка и Близкия изток, докато е защитавал интересите на Путин и е разполагал силите на "Вагнер". В една маскировка той е показан като служител на Министерството на отбраната в Судан, а в друга е маскиран като помощник-дипломат от Абу Даби. Други маскировки го показват да се представя за различни военни фигури от Либия.

